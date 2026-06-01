挖出古天樂坐牢黑歷史 向太挨轟「消費藝人搏流量」

古天樂的黑歷史意外被翻出。(本報資料照)

「向太」陳嵐日前在社群平台發布影片，以「開局爛牌不代表結局，古天樂的逆襲太震撼」為題，分享古天樂年輕時誤入歧途、最終成功翻轉人生的故事，原意是大讚對方靠著努力與毅力改寫人生劇本。不過影片曝光後卻意外掀起爭議，如今更被發現已悄悄下架，再度引發網友熱議。

向太在影片中提到，古天樂20歲時曾因替朋友放風捲入搶劫案，服刑22個月。出獄後的他一度對人生感到迷惘，甚至不敢抬頭與人交談，但最終憑藉自身努力闖出一片天，從默默無聞的新人一路成為香港 影壇一線男星。向太也大讚他多年來熱心公益、積極行善，是「把一手爛牌打成好牌」的最佳代表。

然而影片發布後，卻有不少網友認為古天樂早已為年輕時的錯誤付出代價，如今再被公開提及過往經歷，難免有揭人瘡疤之嫌。尤其近年中國演藝圈對「劣跡藝人」議題格外敏感，也讓部分網友擔憂相關話題可能再次引發不必要聯想。

留言區湧入兩極聲浪，有網友直言：「大家都知道這段過去，但很少人會特地拿出來講」、「不是在誇獎，反而像是在害他」、「多談談古天樂做過的善事不是更好嗎？」也有人質疑向太是在消費藝人過往經歷博取流量。

另一方面，也有不少粉絲出面力挺古天樂，認為他多年來低調投入公益，早已用實際行動證明自己。有網友指出，古天樂多年來陸續捐建近140所希望小學、19所衛生站及750口水窖，累計捐款超過3.5億元人民幣（約5200萬美元），堪稱演藝圈公益代表人物之一，感嘆「現在已經很難找到像古天樂這樣的藝人了」。

面對外界熱議，古天樂出席「香港 Comic Con 2026」時，首度被問及相關風波。對於是否看過向太的影片，他僅簡短回應：「沒留意，沒回應。」短短六個字便結束話題，也被外界解讀為不願再討論過往爭議。

隨著輿論持續發酵，網友近日發現向太已將相關影片從社群平台移除。事實上，這並非她首次因爭議而刪除影片，去年她曾談及富家女下嫁男演員的話題，被外界質疑影射何超蓮與竇驍，當時相關影片也在引發討論後悄悄下架。