黃聖依直播帶貨 楊子狂刷10幾萬求關注 網嘲：走投無路

黃聖依和楊子。（取材自微博）

中國女星黃聖依近日在直播帶貨時，其家道中落、公司被查的前夫楊子，突然進入直播間狂刷十幾萬（人民幣，下同）禮物求關注，還直接刷成榜一大哥，卻被黃聖依以「我不喜歡，別刷了」、「沒必要互動」冷臉拒絕。由於直播評論區有網友提及黃聖依是否會和她的初戀賈乃亮「舊情復燃」話題，有網友猜測楊子是吃醋了，藉刷禮物「宣示主權」；也有網友嘲諷「這不是深情，是他走投無路了」。

據快科技報導，5月25日晚上，黃聖依像往常一樣開啟直播帶貨，直播間人氣很快衝到六七萬在線，楊子突然進入了直播間，他一進來，禮物特效就開始霸屏，先是城堡、玫瑰，後來直接升級成火箭、豪華遊輪，虛擬禮物一個接一個在屏幕上炸開。網友看得目瞪口呆，評論區瞬間被「哇」、「這是要復合嗎」、「楊總霸氣」等留言刷屏。

可鏡頭前的黃聖依，反應卻完全相反。她臉上沒有笑容，甚至沒有多看那些禮物特效一眼。 在楊子刷禮最猛的時候，她直接對著鏡頭開口了，語氣平靜但疏離：「這是幹啥啊？ 我不喜歡，別刷了」。

一旁的助播則開酸：「楊哥，你以前不好好珍惜，現在看我姐漂亮了，愈做愈好了，你就來送豪華大遊輪了？你這是追妻火葬場，沒用的」。有網友起哄讓兩人互動一下，黃聖依乾脆回應：「沒必要互動」。甚至直播到最後，她還和身邊朋友研究怎麼把楊子請出直播間。 楊子在黃聖依的直播間裡不斷大手筆刷禮物，很快就衝上了榜一。（視頻截圖）

楊子則全程不僅沒被酸退，反而刷的更起勁， 短短一段時間裡，他刷出去的禮物總價值就超過了十幾萬元，硬生生把自己頂到了直播間「榜一大哥」的位置，比品牌方刷的都多，當場讓直播間6萬多的網友都驚呆了，各種吃瓜看熱鬧，還有起鬨讓楊子多刷點的。最後黃聖依沒招了，直接說：「刷吧，想刷就多刷點」。

有眼尖網友發現，這場「砸錢秀」的導火索，可能是直播剛開始時，評論區有不少人提及黃聖依是否可能與其初戀賈乃亮復合話題，猜測楊子看到這些評論，醋意上頭，才用刷禮物的方式來「宣示主權」。

楊子、黃聖依曾在2007年共同出演電視劇「天仙配」，同年在美國領證結婚並育有兩子。2024年，兩人官宣離婚，楊子自稱淨身出戶，黃聖依拿到其現金資產的90%。 黃聖依。（取材自微博）

值得注意的是，因涉嫌信息披露誤導性陳述違法違規，楊子家族背後的巨力索具近日被中國證監會立案調查。這是這家上市公司半年內第三次被監管機構點名，其涉嫌利用「商業航天」等熱門概念炒作，但相關業務訂單實際金額根本撐不起如此高的股價預期。該公司上市以來通過減持股票，累計套現超28億元，比公司上市十幾年淨利潤總和還要多，也讓投資者不滿。