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張杰翻唱「醉拳」 成龍求「別再唱了」 下一秒全場笑翻

娛樂新聞組／即時報導
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成龍一句「這是你最後一次唱我的歌」嚇壞張杰。（取材自微博）
成龍一句「這是你最後一次唱我的歌」嚇壞張杰。（取材自微博）

歌手張杰近日在音樂綜藝「國樂無雙」裡重新詮釋成龍經典歌曲「醉拳」。表演結束後，作為該節目嘉賓的成龍，嚴肅地對張杰說：「求求你別再唱我的歌了」，讓張杰當場愣住問「為什麼」，成龍後來一句話，讓緊繃的現場氣氛頓時反轉，全場笑成一片。

據搜狐新聞報導，在5月30日播出的「國樂無雙」中，張杰改編演唱了成龍的經典歌曲「醉拳」。表演結束後，作為該節目嘉賓的成龍故作嚴肅地對張杰說：「我真的很喜歡，但求求你，這是你最後一次唱我的歌」。

面對成龍突如其來的「禁令」，張杰嚇了一跳，瞬間緊張地問：「為什麼？」，在現場的人也都嚇了一跳後。隨後，成龍笑著解釋道：「因為你唱完以後，我就不敢唱了」。

這一反轉互動，實則是成龍對張杰改編實力的高度認可，如此誇人的方式別出心裁，現場氛圍頓時從緊張秒變歡笑，張杰也鬆了一口氣。相關詞條迅速登頂熱搜，累計達破億的閱讀量。

張杰在「國樂無雙」裡重新詮釋成龍經典歌曲「醉拳」。（取材自微博）
張杰在「國樂無雙」裡重新詮釋成龍經典歌曲「醉拳」。（取材自微博）

據報導，為了還原「醉拳」歌曲韻味，張杰不僅苦練唱腔，還專門向成龍請教醉拳的動作招式。在正式登台表演時，張杰還融合了川渝rap的全新版本燃炸全場，台下觀眾掌聲一波接著一波，舞台效果直接拉滿。

5月30日晚，張杰還在個人社交平台發文回應稱：為了致敬成龍大哥，我頭一次在台上，邊打「醉拳」邊唱歌，還特地找來了謝帝和他一起創作了一段四川話的Rap，不曉得大家聽得巴不巴適。

成龍獨特的誇讚方式，把網友們也逗樂了，紛紛留言：「俺不中了，成龍差點把張杰嚇鼠哈哈」，「成龍老師語言藝術哈哈哈」，「確實嚇死他了還以為唱的不好」，「大哥真幽默也是真誇呀」，「兩個人好可愛」，「杰哥也太卷了吧，這舞台效果難怪大哥都被驚豓到了」，「張杰當場變臉還以為演唱踩雷翻車」，大批網友求張杰新巡演，「想上同款大師課，想立刻聽到現場版。

張杰，1982年12月20日出生，四川成都人，流行男歌手。2004年參加選秀節目「我型我秀」，以成名曲「北斗星的愛」出道，已發行10張唱片。

成龍

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