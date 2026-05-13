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劉嘉玲曬南法慢生活…梁朝偉撿雞蛋被讚眼神有魅力

娛樂新聞組╱綜合報導
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劉嘉玲(左)分享與老公梁朝偉在南法度假的美照，其中包括梁朝偉撿雞蛋的畫面。(取材...
劉嘉玲(左)分享與老公梁朝偉在南法度假的美照，其中包括梁朝偉撿雞蛋的畫面。(取材自微博)

港星劉嘉玲近日與老公梁朝偉一同前往南法度假，接連分享的「慢生活」日常意外在Threads掀起熱議。繼日前曬出身穿白色西裝漫步小巷、與梁朝偉手握香檳登高遠眺的照片後，劉嘉玲更以一句「聽說南方的風比較慢，原來是真的」，瞬間讓不少網友被療癒，畫面充滿愜意鬆弛感。

只見影片中的梁朝偉頂著超短髮造型，低頭專心在雞舍裡撿雞蛋，動作熟練又自然。她則幽默寫下：「簡單原始快樂 #慢生活 #簡單的快樂 #撿雞蛋的一天」，短短幾句話再度引爆討論區。

影片曝光後，大批網友紛紛朝聖留言。不少粉絲幽默表示，能看到影帝如此接地氣的一面，簡直是「演算法的恩賜」，甚至戲稱看到的內容絕對是「付費版的高級會員限定」。網友們除了大讚梁朝偉超短髮造型的帥氣，更紛紛歪樓討論起他那招牌的深邃憂鬱眼神，笑稱：「果然影帝連撿雞蛋都要靠眼神，這魅力實在太強。」

此外，梁朝偉著名的「I 人（內向人）」特質也成為討論亮點，粉絲打趣說：「I人的雞蛋都是要自己一隻一隻撿」、「好適合I人的活動」，連雞蛋都要親自挑選才安心。

網友除了直呼雞舍裡的雞蛋看起來格外「健康、美麗」，也紛紛喊話嘉玲姊姊能多分享這類充滿「鬆弛感」的日常，感謝女神讓大家看見影帝悠閒度日的珍貴畫面。

劉嘉玲分享與老公梁朝偉在南法度假的美照，其中包括梁朝偉撿雞蛋的畫面。(取材自微博...
劉嘉玲分享與老公梁朝偉在南法度假的美照，其中包括梁朝偉撿雞蛋的畫面。(取材自微博)

梁朝偉 雞蛋 劉嘉玲

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