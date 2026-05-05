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工作放一邊… 「娛圈模範父母」張若昀、唐藝昕為女慶6歲生日

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唐藝昕與女兒的同框照。(取材自微博)
唐藝昕與女兒的同框照。(取材自微博)

大陸男星張若昀近日在上海拍完戲，被發現當晚就搭機趕回北京，據悉，是為了參加女兒「小櫻桃」的6歲生日宴。而在在湖南參加「浪姐」的唐藝昕，也沒缺席女兒生日，特地趕回北京。夫妻倆以童趣主題布置現場，暖心陪伴引發網友熱議。

派對採用女兒喜愛的「奇妙萌可」主題，現場布滿粉色氣球與卡通裝飾。張若昀身穿同款圖案T恤，全程蹲地吹氣球、布置場地，還佩戴護具陪女兒開卡丁車，父女同步豎拇指的合照被讚「活脫脫陪孩子瘋玩的大朋友」。

近日，張若昀正在上海趕拍「千⾥江山圖」，連夜返京只停留一天陪女兒慶生，隔天即返回劇組，行程可說是相當緊湊。

張若昀與唐藝昕交往長達9年，於2019年6月結婚，並在隔年5月迎來了女兒。夫妻倆的育兒觀是「不溺愛但全⼒支持」。張若昀日常接送女兒上學、陪課外班；唐藝昕曾餵養母乳至女兒2歲，減少⼯作量專注育兒。他倆被評為「從不掃興的父母」、「娛圈模範父母」。

此外，有眼尖網友從唐藝昕與女兒的同框照發現，「小櫻桃」的高度接近媽媽腰部，由此推算出她的身高約有115至120公分，可說是完美遺傳父母的高䠷身材。

張若昀吹氣球，像個大朋友。(取材自微博)
張若昀吹氣球，像個大朋友。(取材自微博)

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