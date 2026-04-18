梁朝偉曝正經歷人生另一階段 認了沒有侯孝賢不會有現在的自己

梁朝偉日前抵台宣傳新片「你是不會當樹嗎」。（海鵬影業提供）

影帝梁朝偉 日前抵台宣傳新片「你是不會當樹嗎」，除了分享與柏林名導伊爾蒂蔻恩伊達（Ildikó Enyedi）的合作點滴，也坦言目前正經歷人生的另一個階段，同時提到了侯孝賢 導演改變了他的一生，若當時沒有收到「悲情城市」的邀約，說不定就不會成為現在的梁朝偉。

片中梁朝偉飾演因疫情 被困在校園的神經學者，與一顆銀杏樹建立出穿越古今的連結，同時帶出人存在於地球上的價值與意涵。他坦言目前處於相對成熟的階段，更提起侯孝賢導演與「悲情城市」啟發了他的人生：「如果沒有當時的侯導找我演『悲情城市』，我也沒有往這個方向發展的想法。」

此次梁朝偉加入伊爾蒂蔻恩伊達團隊，兩個「I人」一起工作，當初業界盛傳第一次視訊會議，他們大聊彼此與樹溝通的經驗，梁朝偉澄清那並非事實，笑說兩人首次開會連故事本身或角色設定都沒有討論，反而是暢聊神經學家的觀點，其中一個理論讓他聯想到東方哲學中的「幻象」，也間接成為了進入故事與角色的鑰匙。

梁朝偉2021年接下「尚氣與十環傳奇」的演出，成為人生重要的突破，也被他形容為「跳出舒適圈」的起點。他笑說，當時在如此大規模的劇組工作，每天需要和很多人接觸，但在「工作狀態」中並不會不自在，「大家都專注在各自的任務上，因此不會有太大困擾」。過在工作之餘就很少與他人接觸，他靦腆的笑說：「因為我真的不知道該說些什麼。」

除了工作外，梁朝偉經常被捕捉到在山林間慢跑，而在「你是不會當樹嗎」與銀杏樹對戲後，他笑說現在遊走在山林間，雖然不至於會和樹木說話，但會感覺到「它們知道我在這裡」。

至於若有機會能和樹木溝通、做朋友，梁朝偉表示會經常去拜訪它：「其實我很喜歡去公園觀察一些古老的樹木，每一次都覺得震驚，會不禁思考它究竟花了多長時間才能長得如此高大。」電影「你是不會當樹嗎」目前已在台上映。

梁朝偉娓娓道來拍攝點滴。（海鵬影業提供）

梁朝偉分享拍攝經驗。（海鵬影業提供）

梁朝偉（右）與伊爾蒂蔻恩伊達都是「I人」，但合作起來相當愉快。（海鵬影業提供）

梁朝偉相當輕鬆自在。（海鵬影業提供）

梁朝偉（右）與伊爾蒂蔻恩伊達都是「I人」，但合作起來相當愉快。（海鵬影業提供）

梁朝偉與柏林名導伊爾蒂蔻恩伊達一同出席活動。（海鵬影業提供）

梁朝偉在活動上談笑風生。（海鵬影業提供）