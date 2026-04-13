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曹格巡演開跑 喊安可不出來 噴淚告白「我是笨蛋」

記者林士傑／即時報導
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曹格送上一首首金曲。(圖／滾石唱片提供)
曹格送上一首首金曲。(圖／滾石唱片提供)

歌手曹格以上海為起點，親自規劃「打開耳朵聽我說」巡演，上周末正式起跑，未料太久沒跟粉絲見面，太過緊張一度忘記開場內容，「10年沒有這樣的大型演出，看到大家真的很緊張」。

他以唱好唱滿為主軸，透過段落設計串聯音樂歷程，連換5套造型帶來「背叛」、「Superwoman」等一首首的作品，不只是金曲回顧，更像是出道20年情緒的累積與釋放。而他一路展現最真實的自己，不會刻意包裝情感，前晚唱到「寂寞寂寞不好」前，談到這首歌對他而言別具意義，但當年發行卻乏人問津，連數位成績也不突出，近來才大受歡迎，他笑說「你們要稱讚我，我是會接受的」。

唱到一半的他深受感動，忍不住掉下男兒淚，讓不少歌迷跟著情緒潰堤，但他也提醒粉絲「不要喊安可，我絕對不會出來」。他說這是最後一首歌曲，如果希望他回到舞台，邀請全場學會吶喊「笨蛋」2個字，他以歌詞告白：「如果我唱完這首歌，你們還是有一點喜歡我的話，就叫我笨蛋吧，因為『我只是一個愛你的笨蛋』。」

曹格安可送上「海闊天空」、「刮目相看」2首歌曲，感性表示「只要我愛的人，我都會全心全意、全部都給，我都可以」，透過歌聲把一切獻給粉絲感謝支持，演唱會接著移師廣州、長沙、重慶等城市，他也希望能在台灣開唱。

曹格親自規劃「打開耳朵聽我說」巡演。(圖／滾石唱片提供)
曹格親自規劃「打開耳朵聽我說」巡演。(圖／滾石唱片提供)

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