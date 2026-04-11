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61歲張曼玉為好友慶生 穿搭「老錢風」吃漂亮飯

娛樂新聞組／綜合報導
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張曼玉為朋友慶生，打扮貴氣，還小酌紅酒大啖米其林一星美食。（視頻截圖）
張曼玉為朋友慶生，打扮貴氣，還小酌紅酒大啖米其林一星美食。（視頻截圖）

61歲張曼玉自2013年息影後淡出娛樂圈，從近日曝光的最新動態看到，少了鎂光燈的她，日子仍過得精采而且貴氣。張曼玉選在一家米其林一星餐廳為朋友慶生，身穿「奶奶衫」搭配珍珠項鍊，皮膚緊致，散發著老錢風的精緻。張曼玉喝了紅酒，並大啖龍蝦、烤鴨、牛排等精緻料理，心情看來相當愉悅。網友估計該頓晚餐人均消費至少約1500元人民幣（約219美元）。

4月9日，張曼玉在社交平台更新動態，曬出了自己和友人為一位朋友慶生的餐敘畫面。當天張曼玉穿了一件近似深棕色的針織衫，相對基礎的款式，有種普通「奶奶衫」的感覺，但她選擇搭配了一條頗具個性的珍珠項鍊，整體造型看來氣質高貴，瞬間有了老錢風的精緻，又不失親民。

從視頻來看，張曼玉的新髮型也很有特點，顯得她超級年輕。61歲的張曼玉身材仍保持的很好，皮膚緊致，臉上沒有任何的細紋和毛孔，氣色極佳，有網友稱讚，「她真能稱得上是『不老女神』了」。

給朋友慶生，他們選擇在高檔的米其林一星餐廳吃漂亮飯。張曼玉喝了紅酒，還點了很多美食，有擺盤好看的蟹肉、龍蝦、烤鴨、牛排、布里歐修牛油麵包、甜品等。張曼玉顯得心情相當愉悅，未刻意忌口，邊吃邊感歎現在的菜式好像愈來愈精采了，看來應該是這一家店的常客。

也有網友好奇，女明星晚餐真的會吃這麼多嗎？仔細看視頻，發現張曼玉幾乎每樣菜色都嘗，但看來都是淺嘗輒止，實際下肚的量並不多。比如，香噴噴的烤鴨端上來時，她想的是自己能不能吃、還能吃幾口；朋友點了一份牛扒，分給她兩塊；最後張曼玉還吃了一份甜品，讓不少網友訝異，沒想到張曼玉也喜歡吃甜品，不過甜品會讓心情變好，況且張曼玉這個狀態已經吊打90％的同齡人了，飲食上適當的放鬆一些也無妨。

這餐飯估計價值不菲，據說人均消費得在1500人民幣以上。有網友留言，張曼玉現在是一個人生活，她早就實現了經濟自由，生活的重心除了研究音樂、不過就是取悅自己，所以吃的好一點也是犒勞自己。

張曼玉為朋友慶生，打扮貴氣，還小酌紅酒大啖米其林一星美食。（視頻截圖）
張曼玉為朋友慶生，打扮貴氣，還小酌紅酒大啖米其林一星美食。（視頻截圖）

張曼玉為朋友慶生，打扮貴氣，還小酌紅酒大啖米其林一星美食。（視頻截圖）
張曼玉為朋友慶生，打扮貴氣，還小酌紅酒大啖米其林一星美食。（視頻截圖）

張曼玉 牛排

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