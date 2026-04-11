李安1句「寧可做錯」吳慷仁轉念接「危險關係」變態醫

吳慷仁分析角色讓網友折服。(圖／愛奇藝國際版提供)

43歲吳慷仁 和孫儷 演出PUA影集「危險關係」，雖說收視不如預期，連孫儷發長文都被解讀為失敗宣言。但吳慷仁的方方面面仍掀起討論，他在接受愛奇藝等媒體專訪時，透露拿金馬影帝那年，在後台受到導演李安 啟發「多嘗試，寧可做錯事，也不讓自己Boring」，成為接下變態精神科醫師的重要契機。

吳慷仁當初拿到劇本時很猶豫，怕辦不到，也擔心會不會流於俗套。「羅梁」這角色很困難，支線多，最後才串流到男女主角身上，但要如何在前面就演出這種若有似無、但又不讓人一開始就反感，加上一開始又沒有足夠篇幅讓觀眾了解他的壞，為何原生家庭造成如此變態，是吃力不討好的角色。

孫儷（左起）、吳慷仁和劇中孫儷媽媽。(圖／愛奇藝國際版提供)

後來剛好是2024年心境上的轉變，其實就是在吳慷仁以「富都青年」拿下金馬影帝那年，在後台時李安建議他多嘗試一些不曾嘗試過的東西，他承認「就覺得我整個人被他看透了，他好像看到前幾年你在嘗試的事情，例如口條再加強」。

吳慷仁也透露：「把自己丟到中國演戲，口條想不好都不行！因為必須跟上大家的腳步。」這也呼應他之所以離開台灣，到對岸發展的一個原因。而在另一場專訪中，吳慷仁詳細分析角色，像是孫儷飾演的大學講師「顏聆」從小被侵犯過，跟來自扭曲家庭的羅梁很多相似點，「他在她身上看到自己」。

被問到最難演的地方，吳慷仁直指是在家跟孫儷的對手戲，她跪在地上哭著求他「我只愛你，求求你原諒我」，他形容這樣的戲「每次都覺好沈重，永遠拍不完的感覺，今天已吵過一次，隔天又要吵，相似但又不重複，情緒堆疊再堆疊，都是從0爆衝到100，只能說演員都盡力了」。

至於這部戲想傳達的，吳慷仁認為，PUA不只來自情感上，很多層面是來自朋友之間、家庭、公司老板、同事，「如果沒有搞清楚自己是值得被愛的，很容易因為別人一句話、一個舉動影響心情，希望大家理解，應該多跟自己對話，了解我們到底是什麼，如何自處，這是很大課題」。

中國網友顯然很吃吳慷仁這系列訪問，覺得根本不是背稿，讚他對角色有深刻理解，表達言簡意賅，是內核強大的好演員，認為他有文化、吃透角色，不僅有演技，對角色剖析也這麼強 。