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李小冉「每天都吃一個唐僧」凍齡 王濛追問：哪兒吃？

娛樂新聞組／綜合報導
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李小冉在被問到保養祕訣時，笑稱自己每天吃一個唐僧。(取材自微博)
李小冉在被問到保養祕訣時，笑稱自己每天吃一個唐僧。(取材自微博)

大陸節目「乘風2026（浪姐7）」開播後便話題拉滿，近日有網友爆料，節目初舞台見面環節，「短道大魔王」王濛見到50歲的演員李小冉時，不由自主稱讚：「你長得很好看，一點都不像這個年紀。」李小冉一臉正經地回答：「我每天都吃一個唐僧。」王濛隨即接話，追問「哪兒吃？我也吃一個」。爆笑對話曝光後迅速衝上熱搜，成為節目另一個高光片段。

王濛和李小冉的幽默對話成為節目名場面，「唐僧肉」的梗也被網友玩成頂級保養梗，生出大量搞笑段子與創意二創，相關話題掀起抽象文化狂歡。事實上，50歲的李小冉之所以依舊凍齡，除了先天條件外，更多的是靠「佛系保養」。

自媒體「文小娛」報導，李小冉是圈內公認的冷白皮，168公分的身高配48公斤的體重，幾十年來保持勻稱。早年北京舞蹈學院的芭蕾功底，更為她打下了優雅體態的底子，只要往那兒一站，氣質就贏了。

在保養上，李小冉堪稱「極簡派」代表，曾自稱用26元人民幣（約3.8美元）的蜂膠皂洗臉，日常堅持清潔、保濕、防曬這三個基礎步驟，並且明確拒絕醫美。在飲食和運動上，她常年控糖少油，連運動方式都相當「接地氣」：爬樓梯。

對李小冉來說，保養祕訣「60%靠心態」，可以熬夜打遊戲，但打完必須立刻補眠回來。正是這種「該放鬆時放鬆，該認真時認真」的節奏，讓她保持了良好的身心狀態。

50歲的李小冉靠佛系保養維持美貌。(取材自微博)
50歲的李小冉靠佛系保養維持美貌。(取材自微博)

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