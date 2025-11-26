離婚後首亮相 陳曉暴瘦到脫相 網驚：情傷未癒？

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
陳曉離婚後首亮相，臉部顴骨突出、兩頰凹陷，被指斷崖式衰老。(取材自微博)
大陸男星陳曉暌違八年、再次剃頭留辮詮釋清裝劇「大生意人」，但他出席新戲宣傳活動時，卻被發現臉部顴骨突出、兩頰凹陷，暴瘦到脫相，相關照片流出後，震驚全網。不少網友擔心他的身體健康，更有人質疑他「眼裡無光」是情傷未癒。相關話題引發熱議。

陳曉、陳妍希今年2月官宣離婚後，相較於女方經常更新社群貼文、曬演唱會嗨照的活躍狀況，恢復單身的陳曉始終低調，直到為新劇「大生意人」現身宣傳活動。據悉，這也是他離婚後首度公開亮相。

當天，他穿著黑色西裝、留著中長髮，最讓人訝異的是，離婚後的他整個人瘦到雙頰凹陷、眼神無光，與昔日陽光帥氣的模樣判若兩人。不少網友甚至第一眼認不出是陳曉，紛紛驚呼，「瘦好多啊」、「像是陽氣被吸光了一樣」、「怎麼憔悴如小老頭」、「38歲變成48歲」，相關話題登上熱搜。

有網友將陳曉暴瘦聯想到「離婚情傷未癒」，但工作室回應減重是「角色需要」。

據悉，陳曉為了詮釋「大生意人」中「古平原」一角的隱忍銳利以及早期流放的苦難感，他靠每日高強度健身加水煮菜，硬生生瘦了15斤(8.5公斤)，完美貼合從寧古塔走出的人物狀態。

不光如此，陳曉還特意練帳房暗碼、研讀山西票號史料、考評茶員證，把細節打磨到極致，敬業精神不言可喻。

目前，陳曉正在拍攝古裝歷史新劇「秦謎」，他在劇中飾演秦始皇，將從秦始皇少年時期演到老年，瘦身、留長髮也是為貼合角色。

陳曉昔日模樣。(取材自微博)
陳曉 陳妍希 減重

名導卡麥隆怒嗆Netflix 批「微上映」綁架奧斯卡

台女星陳怡蓉自誇「從一而終」罕與男人單獨吃飯：老公最大禮物

