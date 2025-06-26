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歌手靠耳機提示 韓紅節目中發飆痛批不專業

娛樂新聞組／綜合報導
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韓紅在綜藝節目中發飆，引起關注。（取材自微博）
韓紅在綜藝節目中發飆，引起關注。（取材自微博）

音樂表演綜藝節目「閃光的夏天2」近日播出，作為閃光製作人和節目總導演的韓紅竟在節目中發飆。她發現選手耳機中充滿「進拍倒數計時、重拍強調」等輔助信號，當場批評歌手，「你們不是搞音樂的嗎？不是職業嗎？聽這個幹什麼？」相關話題引起熱議。

在節目首演的成績公布環節中，韓紅發現參賽者的耳機中存在大量節奏提示音，包括進拍倒數計時、重拍強調、歌詞段落提醒等，她當場「靈魂拷問」在場選手，「你們不是搞音樂的嗎？」

韓紅指出，部分年輕歌手依賴修音、墊音、提示音「三件套」，導致現場表演能力嚴重弱化。例如，節目中歌手因提示音中斷直接節奏混亂，暴露基本功缺失。

該事件後，「閃光的夏天2」收視率上漲37%，觀眾主動要求演出明示「真唱/假唱」狀態。

其實，這不是韓紅第一次批評演藝圈亂象。她曾拒絕麥克風自備修音功能，強調「唱不上去就別開演唱會」；也曾因選手唱功差卻靠外表晉級發怒，支持實力派歌手。

相關畫面曝光後，多數網友認同韓紅觀點，批評部分歌手「靠流量混飯吃」。

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