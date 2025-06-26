網友爆：秦嵐和小10歲男友已領證 目前備孕中

秦嵐（右）、魏大勛在「關於唐醫生的一切」劇中譜職場戀情。(圖／愛奇藝國際站提供)

45歲的中國女星秦嵐、魏大勛相差10歲，兩人演完「關於唐醫生的一切」後，2022年被爆同遊三亞，女方主動挽著男方的動作被視為戀愛ing，不過一度傳出秦嵐不想定下來，兩人一度分手，有狗仔從機場一路跟拍秦嵐回家，意外拍到魏大勛從秦嵐家出門工作，收工後又回她家，懷疑兩人根本不曾分手。近日爆出這段姐弟戀似修成正果，兩人已領證結婚，網友說「相差10歲，還是修成正果。」

秦嵐、魏大勛從未正式公開過戀情，2022年兩人在三亞甜蜜約會的照片曝光後，他們的關係一直備受關注，這段相差姐弟戀經歷了分分合。

狗仔曝光秦嵐魏大勛挽手畫面。 （取材自微博）

領證消息傳出後，目前魏大勛和秦嵐未對此事做出回應。魏大勛則出國工作，出現在巴黎參加時裝週，狀態良好，還被誇帥壓韓國明星車銀優。電視劇「我的人間煙火」中的孟宴臣角色，讓魏大勛人氣飆升，機場被粉絲簇擁，被誤認為是韓國偶像。

秦嵐。(取材自微博)

此外，也有網友提到秦嵐正在備孕，她近期行程減少引發外界猜測，六月的社群媒體 更新寥寥無幾，僅有的兩個廣告拍攝行程。秦嵐表示暫時沒有進組計畫，理由是需要養嗓子，此前她在《王的盛宴》扮演呂后，為了模仿老年的「語態」，不惜「自毀」聲帶，之前她去兒科醫院被質疑懷孕時，不過這消息的真實性有待考證。