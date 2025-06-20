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戲說從頭／白鹿、曾舜晞新劇太虐 戲外甜拍婚紗照

記者陳慧貞／綜合報導
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白鹿(右)、曾舜晞在微博分享婚紗照。(取材自微博)
白鹿(右)、曾舜晞在微博分享婚紗照。(取材自微博)

大陸演員白鹿、曾舜晞主演的仙俠劇「臨江仙」，自開播以來討論度不減，該劇以「三生三離」為劇情主軸，展開跨越三世虐戀故事，最新劇情中，兩人「離婚」原因終於揭曉，揪心情節令粉絲直呼心痛。不過，戲裡兩人愛恨交織，戲外則常合體發糖，近日更PO出絕美婚紗照、合唱情歌「唯一」，讓粉絲開心不已。

「臨江仙」講述四靈仙尊花如月（白鹿飾）與「大成玄尊」白九思（曾舜晞飾）是同源共生的一對仙侶，卻因誤會反目成仇，夫妻糾纏三生三世，歷經結婚、離婚反覆輪迴。最新劇情則揭曉雙方決裂主因，劇中白鹿因被曾舜晞封印法力，只能眼睜睜看著年幼的兒子斷氣。獨自承擔喪子之痛的她，甚至還被村民誤以為妖孽，綁在木樁上點火焚燒，內心的恨意因此萌生。然而曾舜晞劇中失憶的真相，與兩人捲入的陰謀尚未揭曉，撲朔迷離的劇情讓觀眾緊追不捨。

兩人近期忙為戲宣傳，合體拍婚紗照、唱情歌。曾舜晞受訪表示，這些宣傳創作很多是白鹿的點子，「她像發動機，時不時會給大家很好的點子」。他坦言，自己在拍這檔戲之前，根本不知道怎麼宣傳，讚嘆白鹿是戲劇「宣傳之神」。

白鹿、曾舜晞戲外也常被捕捉到有趣互動，白鹿講話或大笑時，曾舜晞會用手勢示意小聲點。被問此事，他笑：「因為她的笑聲太魔性了！」現在則不用手勢要白鹿安靜，而是會「直接摀嘴」。說到白鹿撒嬌，曾舜晞爆料：「拍攝的時候是夏天，她天天點奶茶讓我喝，不喝的時候她就得撒嬌，就說『你喝一口嘛』，我說我放車上了，她說不行，你下一場戲必須當著我面喝。」互動甜到不行。

白鹿

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