「讓女兒留級照顧弟弟」 朱丹挨轟重男輕女

大陸主持人朱丹近日捲入重男輕女爭議。（取材自百度）

大陸知名主持人朱丹日前在節目中透露，為了讓女兒照顧三歲的兒子，她特地安排兒子提前進入幼兒園的混齡班，與六歲女兒同班，此番言論引發網友怒火，批評她「重男輕女」，為了兒子讓女兒「留級」當免費小保母；而她在錄製節目，「雞腿全留給男星」也引起爭議。朱丹18日發文澄清，強調並未讓女兒留級。

朱丹2017年與知名演員周一圍再婚，育有一女一子。

日前朱丹在綜藝節目「愛的修學旅行」說，自己讓六歲的女兒陪著三歲的兒子同班上學，這樣做是「為了讓姊姊照顧弟弟」。朱丹的教育方式引發部分網友質疑，認為她要求女兒犧牲童年來照顧弟弟，不僅可能影響女兒的心理健康 ，還會對其未來的社交發展造成不良影響。關鍵詞「朱丹讓女兒留級」登上微博 熱搜。

此外，朱丹先前在「五十公里桃花塢」節目中，她準備餐點時，將鍋中僅有的兩隻雞腿優先分給男星周翊然與董思成，將雞翅尖分給女星寧靜與歐陽娣娣，脫口說出：「弟弟們還在長身體呢！」寧靜立刻回應：「我們小的時候也是被看中的人吃雞腿」，並追問「妳是不是特別愛男孩？」朱丹則坦承：「有一點。」引發網友痛批「這是赤裸裸的性別歧視 」。