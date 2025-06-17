私生飯闖機場VIP通道騷擾 檀健次「跑出殘影」奔進保母車

檀健次不只一次遭到私生飯騷擾。（取材自微博）

憑藉電視劇「長相思」中相柳一角，晉升「古裝劇男神」的男星檀健次 ，近日現身廣州機場，沒想到遭到大批私生飯闖入VIP通道近距離接觸，他為了躲避騷擾，以「跑出殘影」的速度奔向保母車。但當他發現場外有其他粉絲等候時，特意從另一側車門下車完成約20秒的互動，被讚「寵粉暖男」。

檀健次在機場VIP通道時，一度出現推擠等危險行為，場面相當混亂。而他為了躲避私生飯追逐，罕見以衝百米速度奔向保母車。而現場工作人員立刻在通道口組成人牆，成功阻擋追逐人潮，才避免進一步混亂事件發生。

有網友說，檀健次一向行動從容，這次的「暴衝」行徑是極為罕見的。

不過，檀健次在順利上車後，發現場外有正常等候的普通粉絲，特意從另一側車門下車，親自與大家揮手致意，溫暖互動與躲避私生時的緊張狀態形成鮮明對比。而他的貼心之舉也被網友封為「寵粉暖男」。

據悉，檀健次曾在公開場合喊出「過馬路拍照危險」、「暴雨天別等待」等安全提示，並多次呼籲「只在舞台和鏡頭前相遇」。

而這次也不是檀健次第一次遭遇私生騷擾。 2024年11月曾有私生飯騷擾檀健次父母，導致二老連夜搬家；2025年5月，他參加莫文蔚演唱會時被追車辱罵；更有私生潛入檀健次酒店房間躺浴缸等極端行為。