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孫儷慶結婚15周年 發文間接否認移民英國：在上海慢慢變老

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孫儷7日在微博慶祝與丈夫鄧超舉行婚禮15周年。（取材自微博）
孫儷7日在微博慶祝與丈夫鄧超舉行婚禮15周年。（取材自微博）

「後宮甄嬛傳」女星孫儷7日在微博慶祝與丈夫鄧超舉行婚禮15周年，字裡行間透露著滿滿的愛與幸福。這對娛樂圈的模範夫妻，依舊在平凡的日常中找到了屬於自己的小確幸。

孫儷在微博中寫道：「今天是我和鄧先生的結婚紀念日，今年是第15年了。今年他送我的禮物是一對球拍，看來他越來越愛運動了。我們的生活狀態也是越來越規律，有空的時候送完孩子上學，然後一起遛彎，喝杯咖啡，看看路人聊個天。」

婚姻中的互相支持，是孫儷在文中多次強調的重點。「當我們有一方有工作時，對方也會好好守護這個家，不讓對方擔心。我們從來不避諱聊生死，當我們越知道生死無常的時候，我們就會更珍視現在的生活。」

孫儷笑稱鄧超有「藝術家體質」，不僅細膩敏感，還有些許多愁善感。她笑鄧超在孩子們在陽光下奔跑時、孩子對他說爸爸我愛你，總是「哭一鼻子。」

孫儷的發文也間皆否認移民英國的傳聞。她寫道，「那天他聊到我們的老年生活，他說他很喜歡上海，很喜歡我們上海的小家，想在這裡慢慢變老。」

孫儷近日被微博大V爆料，全家人悄悄搬遷至英國倫敦，並在當地高級住宅區肯辛頓購置豪宅。兩名子女也已就讀當地頂尖私立學校，生活重心明顯轉向海外。

孫儷 鄧超 微博

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