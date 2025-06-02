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劉德華拒演「色戒」 梁朝偉「迴紋針」激戰湯唯有內幕

記者陳穎／即時報導
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劉德華也曾是「色，戒」被考慮的男主角之一。(摘自微博)
劉德華也曾是「色，戒」被考慮的男主角之一。(摘自微博)

2007年，國際知名導演李安推出電影「色，戒」，這部改編自張愛玲同名小說的電影，不僅在藝術層面上獲得高度肯定，更因為劇中多場大尺度的性愛戲碼，引發全球影迷關注。尤其梁朝偉湯唯所演繹的「迴紋針體位」場面，更一度成為當年華語電影界最具話題的焦點之一。即便時隔多年，外界仍對該片拍攝過程、選角考量及戲中親密場景的真實性津津樂道。

近來，關於當年「色，戒」選角的內幕再度浮上檯面。有傳言指出，李安在物色男主角時，曾考慮邀請香港「四大天王」之一的劉德華出演。當媒體向李安詢問是否有意找劉德華主演時，李安表示「不排除」，但強調必須先確定女主角人選，再從中挑選適合搭配的男演員。不過最終，「色，戒」的男主角仍由梁朝偉擔綱，並交出令人讚嘆的表現。

多年後，劉德華在節目受訪時，親口談及當年拒演「色，戒」的原因，劉德華毫不猶豫地回應：「當然不拍！」他直言，自己無法接受如此大尺度的親密戲碼，並補充道：「我做不到，無論導演是誰。」

此外，劉德華還透露自己對梁朝偉當年接演此片的情況感到疑惑。他推測梁朝偉可能是在「簽約後才知道要拍那麼激烈的床戲」，甚至半開玩笑地質疑李安是否在開拍前沒有講清楚拍攝內容，讓梁朝偉「中招」。他說：「我一直很想去問李安，開拍前是不是有告訴梁朝偉會拍到什麼程度？我猜不是，我猜他不知道。」

劉德華補充說，即使自己當時真的簽了合約，若拍攝內容超出心理預期，他也會選擇退出，「即使你告我，我也會跑。」他的一番話再度掀起關於演員接戲尺度與藝術表現自由之間的討論。

然而，梁朝偉本人在先前接受「GQ」雜誌專訪時，曾清楚表示，李安在邀約時就坦白說明片中會有床戲。梁朝偉當時認為，自己演戲多年，這類戲碼早已司空見慣，並未太放在心上。但直到真正進入拍攝現場，面對具體的演出安排，他才發現尺度遠比想像中更為大膽。他坦言：「我那時才意識到，這真的不一樣，是非常極限的挑戰。」

梁朝偉最終在導演的引導下完成拍攝，不僅為電影增添震撼力，也讓「色，戒」成為他演藝生涯中極具爭議性與挑戰性的代表作之一。湯唯則因該片一舉成名，但也曾經歷短暫封殺風波。

梁朝偉 劉德華 湯唯

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