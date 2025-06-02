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拿到了合格證…黃楊鈿甜、劉若谷等藝人 前進高考

娛樂新聞組／綜合報導
黃楊鈿甜成績優異，已拿到三家名校合格證。(取材自微博)
黃楊鈿甜成績優異，已拿到三家名校合格證。(取材自微博)

有著「小趙麗穎」稱號的17歲大陸女星黃楊鈿甜，近日佩戴天價耳環深陷輿論漩渦。眼見一年一度的高考腳步逼近，黃楊鈿甜也曝光了今年的藝考成績，據悉，她目前已拿到北京電影學院、中央戲劇學院、中國傳媒大學的合格證。另一名也是童星出身的劉若谷也不遑多讓，以專業成績95.6分斬獲中央戲劇學院表演專業第一名。

劉若谷年紀輕輕，卻已有十餘年表演經驗。他曾演過「一生一世」中的周生仁、「致命遊戲」的雙胞胎程千里和程一榭、「宸汐緣」少年景休等角色，並在「封神」系列電影中飾演少年殷壽。截至目前已參演過近50部影視劇。

前段時間熱播的古裝劇「無憂渡」中，劉若谷也飾演了一個重要角色「兔妖遲雪」，靈動演出讓人印象深刻。

除了黃楊鈿甜、劉若谷，2007年出生的武亞凡也將參加今年高考，據悉，他曾出演烏爾善導演的「封神」系列電影中「哪吒」一角。目前，武亞凡已獲得了中國傳媒大學綠色通道A級。

此外，入行十年的「小戲骨林黛玉」周漾玥的成績也相當優異，她在今年藝考中，以第16名的成績通過中國傳媒大學表演專業考試。

據悉，藝考錄取生還需參加高考，達到院校規定的文化課分數線才能被正式錄取。所以，這些童星出身的年輕演員們，仍必須全力以赴，取得好成績。

劉若谷在「無憂渡」飾演兔妖「遲雪」，讓人印象深刻。(取材自微博)
劉若谷在「無憂渡」飾演兔妖「遲雪」，讓人印象深刻。(取材自微博)

高考 趙麗穎

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