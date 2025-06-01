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陳妍希稱想拍「殺老公」懸疑喜劇 網驚：這麼恨陳曉？

娛樂新聞組／綜合報導
陳妍希說想拍「殺老公的懸疑喜劇」。(取材自微博)
陳妍希說想拍「殺老公的懸疑喜劇」。(取材自微博)

中國男星陳曉與台灣女星陳妍希今年2月宣布離婚，共同在微博聲明「感恩遇見，今後各自安好」。離婚3個多月後，陳妍希近日受訪時被問到想拍什麼題材的劇？她突然一臉興奮地說想拍「殺老公的懸疑喜劇」，相關訊息引起網友熱議，還有人直問「這麼恨陳曉嗎？」

陳曉與陳妍希2013年因合作「神鵰俠侶」日久生情，2015年承認戀情，2016年7月領證結婚。但結婚九年來，婚變傳言不斷，最後，兩人分道揚鑣。

近日，陳妍希接受採訪時，記者問她最想拍什麼題材的劇，她思索了一下，竟笑著說想拍個「殺老公的懸疑喜劇」。她的回答被多家微博大V帳號轉載後引發熱議，網友並結合她的目前情緒狀況展開討論。

有網友調侃，「陳妍希這麼恨陳曉嗎？」、「看著有些毛骨悚然」、「真的不是在含沙射影嗎？」、「也不是不可，自己寫個劇本」，還有不少人大喊「支持」。

但也有不少人認為陳妍希言論可能被斷章取義。據悉，陳妍希近日正在宣傳主演新劇「親愛的仇敵」，劇中她飾演的陳凱西經歷了婚姻背叛，而她在訪談中提及的「殺老公」角色應該是呼應劇情設定。

據爆料，陳曉在2023年底就主動提出離婚，並傳出搬離共同居所、拉黑聯繫方式，甚至在陳妍希父親去世時未公開露面，諸多行為被部分網友解讀為「冷暴力」。但也有另一派觀點指責陳妍希「炒作」、「不顧家庭」，關於兩人離婚真正原因，眾說紛紜。

陳曉被傳當時主動提出離婚，並傳出搬離共同居所。(取材自微博)
陳曉被傳當時主動提出離婚，並傳出搬離共同居所。(取材自微博)

陳妍希 陳曉 微博

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