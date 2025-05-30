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相聲演員岳雲鵬跨界「非要唱」 票價竟比刀郎貴

娛樂新聞組／綜合報導
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相聲演員岳雲鵬「跨界」辦演唱會，引起不少網友質疑。(取材自微博)
相聲演員岳雲鵬「跨界」辦演唱會，引起不少網友質疑。(取材自微博)

德雲社相聲演員岳雲鵬「跨界」了，近日官宣將於7月在北京舉辦首場個人巡迴演唱會，後續還將登陸成都、鄭州、西安、武漢等城市。不過，隨著最高1580元人民幣(約219美元)票價的曝光，引發網友爭議，「比刀郎演唱會還貴」，並吐槽他「割韭菜」。

岳雲鵬在官宣文章中，似乎早已猜到網友的質疑，他寫道，「開演唱會是自己從小以來的夢想，自己從小就喜歡唱歌。這一次，自己要為自己活一回，誰也攔不住自己，還把演唱會的名字起做『非要唱』，以表決心」。

而他對於自己的歌聲信心十足，稱「到底是騾是馬，希望各位一起見證」。岳雲鵬也透露，自己的師父郭德綱，以及師娘王惠也會到場支持，還喊話粉絲們帶著自己的父母一起來觀賞演唱會。

對於相聲演員開演唱會，有網友並不買帳，質疑「他會唱歌嗎？他有代表作嗎？不會準備『五環之歌」單曲循環一晚吧」、「一個廚師不看食譜，研究上兵法了，世界太瘋狂」、「不會唱一半說上相聲了吧」；但也有人力挺岳雲鵬，「你非要唱我們非要聽」。

除了質疑相聲演員唱歌的專業性，更多網友質疑的是最低380元、最高1580的門票價格。據悉，這是頂流一線歌星的票價，連知名歌手刀郎的最高票價也只有1280元。

食譜 鄭州 武漢

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