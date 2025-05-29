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張若昀「慶餘年2」再爭視帝 新戲三搭陳道明

娛樂新聞組／綜合報導
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張若昀(右)、陳道明主演「慶餘年第二季」。(圖／Disney+提供)
張若昀(右)、陳道明主演「慶餘年第二季」。(圖／Disney+提供)

陸劇男神張若昀憑藉「慶餘年」第二季再度入圍上海白玉蘭最佳男主角獎，聲勢大漲的他，已快一年沒拍電視劇了。寧缺勿濫的他萬裡挑一，終於要在6月開拍諜報新劇「千里江山圖」，與老戲骨陳道明三搭演出。

張若昀在中生代男演員中堪稱翹楚，他的「慶餘年」第二季寫下平均單集觀看流量破億的驚人數字，深具觀眾緣的他具有扛劇能力。日前剛剛公布入圍的上海白玉蘭獎，他繼「慶餘年」入圍過最佳男主角後，再憑第二季殺進五強競逐名單，將與「西北歲月」靳東、「棋士」王寶強、「凡人歌」王驍、「我是刑警」于和偉一決高下。

張若昀主演的「千里江山圖」6月將開拍，此劇耗資不菲，在籌備過程中，選角先後傳過張晚意與魏大勛、張若昀與王一博的強強演出組合，鄰近開拍卡司又出現變動，張若昀換成曾與他合作兩季「慶餘年」的資深戲骨陳道明，加上劇本由「慶餘年」編劇王倦主導，讓網友笑稱沒等到「慶餘年」第三季開拍，等來了一部全新的諜報劇。

「千里江山圖」改編自孫甘露的同名小說，以1933年的上海為時空背景，以代號為「千里江山圖」祕密轉移行動為主線，男主角「陳千里」臨危受命，要在萬難中找出叛變者，最終完成任務的精彩故事。一般認為「千里江山圖」有了陳道明加盟，整部戲無疑升級，他與張若昀若能三搭成功，帶來的看點必定吸引力十足。

靳東

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