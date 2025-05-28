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演唱會點歌竟讓「小女孩委屈落淚」 劉若英道歉

娛樂新聞組／綜合報導
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劉若英演唱會上，點歌環節出現意外插曲，導致一名小女孩當場落淚。（取材自微博）
劉若英演唱會上，點歌環節出現意外插曲，導致一名小女孩當場落淚。（取材自微博）

歌手劉若英（奶茶）日前在汕頭舉行的演唱會上，點歌環節出現意外插曲，導致一名被選中參與的小女孩當場落淚，場面一度令人心疼，引發網友熱議。劉若英於5月26日晚間親自發文，針對整起事件致歉，表示「我們從未、也絕不會有任何忽視孩子情感的意思」，並承諾未來將更加注意細節。

噓！星聞報導，劉若英當晚演唱會尾聲的點歌橋段中，特別邀請一對可愛的姊妹參與互動。姊姊舉牌點唱「誠實」，但妹妹搶過話筒喊出「後來」，劉若英當下先陪妹妹合唱了「後來」。演出結束後，劉若英注意到姊姊顯得有些失落，便提議「再陪姊姊唱一次」。不料現場溝通出現誤會，樂隊誤以為是再唱一次「後來」，便順勢下了該曲伴奏，全場觀眾也跟著唱起來。

劉若英表示，當時看到姊姊大聲唱了出來，自己感到些許安慰，但整體處理仍不夠細緻。現場甚至傳出部分觀眾對姊姊哭泣發出笑聲，讓原本溫馨的時刻充滿遺憾。她也坦言事後曾試圖補救，包括主動遞話筒給姊姊、提出清唱「誠實」等，但受限於音響控制和樂隊配合，最終未能實現。

劉若英強調，自己與團隊深感歉意，已經進行認真檢討，並向姊妹倆及其父母，以及所有關心此事的朋友致上誠摯道歉，「未來我們會更加注意每一個細節，努力不讓溫暖的夜晚留下遺憾。」

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