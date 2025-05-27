83版「康慈CP」 合體 苗僑偉帥、楊盼盼認不出

苗僑偉(左)和楊盼盼是1983版「射鵰英雄傳」中的楊康和穆念慈。(取材自微博)

金庸武俠小說「射鵰英雄傳」是經典中的經典，曾多次被翻拍成影視作品，但在很多「射鵰迷」的心中，1983版由黃日華、翁美玲主演的港劇「射鵰英雄傳」是不可抹滅的存在。近日，在劇中飾演「穆念慈」的港星楊盼盼，在社交平台曬出和「楊康」苗僑偉的合照，勾起大批網友回憶殺。

楊盼盼除了曬圖並寫道，「同三哥會面，好久不見」，罕見的合照，讓不少網友相當驚喜，直呼「永遠的康慈」。

照片中可見，66歲的苗僑偉頂著一頭烏黑頭髮，雖然臉上多了一些皺紋，但熟男氣質讓他變得更有型；67歲的楊盼盼則明顯蒼老不少，變化大到幾乎看不出年輕時的模樣。

此外，近日忙著拍攝短劇「重案解密」的苗僑偉，被同場演員大爆「真實人品」，稱讚他是「真正明星」 。