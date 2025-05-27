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83版「康慈CP」 合體 苗僑偉帥、楊盼盼認不出

娛樂新聞組／綜合報導
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苗僑偉(左)和楊盼盼是1983版「射鵰英雄傳」中的楊康和穆念慈。(取材自微博)
苗僑偉(左)和楊盼盼是1983版「射鵰英雄傳」中的楊康和穆念慈。(取材自微博)

金庸武俠小說「射鵰英雄傳」是經典中的經典，曾多次被翻拍成影視作品，但在很多「射鵰迷」的心中，1983版由黃日華、翁美玲主演的港劇「射鵰英雄傳」是不可抹滅的存在。近日，在劇中飾演「穆念慈」的港星楊盼盼，在社交平台曬出和「楊康」苗僑偉的合照，勾起大批網友回憶殺。

楊盼盼除了曬圖並寫道，「同三哥會面，好久不見」，罕見的合照，讓不少網友相當驚喜，直呼「永遠的康慈」。

照片中可見，66歲的苗僑偉頂著一頭烏黑頭髮，雖然臉上多了一些皺紋，但熟男氣質讓他變得更有型；67歲的楊盼盼則明顯蒼老不少，變化大到幾乎看不出年輕時的模樣。

此外，近日忙著拍攝短劇「重案解密」的苗僑偉，被同場演員大爆「真實人品」，稱讚他是「真正明星」 。

香港演員劉雲龍爆料，他本想和苗僑偉合影，但遭對方以「快拍攝了，收工再拍」為由拒絕了，他本以為工結束後苗僑偉就忘了，沒想到對方趁著休息空檔專門走過來和他拍照，讓他感動到直呼，「活該你紅到現在，部部電視劇都還是做主角，比起那些沒演技而又愛在片場耍大牌的小鮮肉，你才是真正的明星」。

楊盼盼(左)和苗僑偉的合照勾起網友回憶殺。(取材自微博)
楊盼盼(左)和苗僑偉的合照勾起網友回憶殺。(取材自微博)

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