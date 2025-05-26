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肖戰《藏海傳》10大現實金句...別因感情相信他人 那樣只會讓自己失望

記者闕志儒／即時報導
藏海傳。（取材自微博）
藏海傳。（取材自微博）

中國男星肖戰主演的《藏海傳》，開播以來話題熱度持續攀升，由《甄嬛傳》導演鄭曉龍操刀，講述主角藏海從滅門孤兒「稚奴」，蛻變為智謀深沉的復仇者。全劇結合宮廷鬥爭、命理玄學與情感糾葛，緊扣當前觀眾對古裝劇「打怪修羅場」敘事的渴望，加上肖戰進步的演技、口條，成功引爆討論熱潮。

只是，在這權謀與人性交織的劇中，藏海並非冷血，而是在情感、理智糾結中求生。劇中的台詞，不只是角色的內心獨白，更像是對這現實生活的回應。以下精選10句《藏海傳》金句，道盡人心、人性冷暖。

●這世上最厲害的本事，就是用真話、實話來騙人。

●我也是人，有人想要算計謀害我，恕我不能坐以待斃！

●對就是對，錯就是錯，這世間所有的是非曲直、真假善惡都能兩全其美，那就枉費了我父母的教誨，也枉費了朝廷的綱紀法度。

●男人如石，剛強之力義不容辭；女人如水，溫柔堅韌情深似海。這情義二字，裡面的學問可多著呢！

●不要因感情而相信他人，那樣只會讓自己失望。

●謠言嘛，一陣風不就過去了，風會過去，但事不會，流言會留在人們的心裡，傳著傳著人們就會忘記在哪兒聽到這些消息，最後都信以為真了。

●如果事事都指望後人，那後人的日子，只會一天不如一天；我們還有何臉面，立於天地之間？

●一個人太有作為，就會成為另外一些人的眼中釘、肉中刺，遭人忌憚。

●欲加之罪何患無辭，要毀掉一個女人，破壞她的貞潔，是千百年來最行之有效的辦法。

●我不是為他賣命，我是為我自己。

肖戰

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