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李連杰炫女兒全大學畢業 自曝「小學沒畢業」

記者陳穎／綜合報導
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李連杰（左）來紐約參加小女兒Jada的畢業典禮。（取材自李連杰微博）
李連杰（左）來紐約參加小女兒Jada的畢業典禮。（取材自李連杰微博）

「功夫皇帝」李連杰近日在紐約引起騷動，到哪都被粉絲包圍，原來他是去參加小女兒的畢業典禮，他在社群開心分享家庭喜訊，4位女兒全部完成大學學業，讓他忍不住感嘆「這是我人生的高光時刻」，並幽默表示：「請允許我炫耀一下！」

李連杰曬出與小女兒Jada的合照，滿臉笑容寫下：「四個女兒都畢業了，這一刻太開心了！」他也提到，自己連小學文憑都沒有，沒想到孩子們學業成績如此亮眼，令他深感驕傲。對於女兒們多年來的努力與堅持，他充滿敬意，並祝福她們未來能自由追夢。

除了分享家庭喜悅，李連杰的感情生活也一度成為關注焦點。他與第一任妻子黃秋燕於1987年結婚，育有兩名女兒。後來在拍攝「龍在天涯」時認識利智，並坦言「第一次感受到戀愛的感覺」。這段感情也引發婚變，他曾因此遭到女兒斥責「不配當爸爸」。1999年，李連杰與利智在洛杉磯登記結婚，兩人育有兩女，如今一家六口關係融洽，其樂融融。

李連杰是90年代的「功夫皇帝」，但他淡出大銀幕多年，據悉他飽受甲狀腺功能亢進症困擾，更是多次被拍到白髮的衰老模樣，令外界擔憂不已。如今他暌違14年將重返大銀幕，將演出電影袁和平 執導的「鏢人：風起大漠」。

「鏢人：風起大漠」已經確定將由謝霆鋒、李連杰主演，這也是李連杰繼「龍門飛甲」後再度回歸武俠片。李連杰自1982年以電影「少林寺」出道以來，一直是華語影壇頂級動作明星，曾演出「黃飛鴻」系列電影、「方世玉」、「倚天屠龍記之魔教教主」、「投名狀」、「英雄」等功夫片。

他在2010年被診斷出患有甲狀腺功能亢進症，並因長時間拍攝而導致脊椎和腿部受傷，此後，他只在好萊塢電影「浴血任務」、迪士尼真人電影「花木蘭」等好萊塢電影中擔任配角，如今真的要再「重操舊業」，粉絲都期待不已。

李連杰 好萊塢 迪士尼

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