肖戰魅力難擋…「藏海傳」復仇飆演技 開播收視登頂

肖戰在「藏海傳」中的演技受到肯定。(取材自微博)

未播先火、網友敲碗期待的肖戰 權謀復仇劇「藏海傳」18日終於正式開播，首播當天，央視收視率峰值破2登頂，並打破近三年黃金檔古裝劇首播紀錄；優酷站內熱度值則破8000，拿下收視率第一寶座。有網友打趣，「這哪是開門紅，分明是坐火箭」、「還得是肖戰啊」。

由鄭曉龍擔任總導演，肖戰、張婧儀主演的「藏海傳」講述親歷滿門覆滅之禍的大雍國欽天監監正之子稚奴，在10年後化名「藏海」重返京城，憑藉多年學習的營造技藝和縱橫之術，智博奸佞，攜手摯愛朋友守衛國家的故事。

首播劇情中，肖戰飾演的藏海化身風水師主動入局，憑智勇雙全引起仇人平津侯注意，順利成為侯府幕僚。後續藏海如何與平津侯一家主僕斡旋，如何借力鋪開復仇之路，成劇集前期最大看點。

不少觀眾看了「藏海傳」，不約而同聚焦「電影級質感」，大讚鏡頭語言充滿細節，畫面構圖融入中式美學，服化道具考究，而且沒有讓人詬病的過度濾鏡。

還有網友拿「藏海傳」和胡歌 主演的神劇「瑯琊榜」比較，稱兩部劇皆以「復仇」為主線，主角背負家族滅門之仇，透過智謀周旋於朝堂。

此外，肖戰的演技也受到肯定，尤其他在眼神變化細節、台詞功底都下了功夫，隱忍情緒、張力哭戲，讓不少觀眾感同身受。