延續「慶餘年」二皇子演技？ 劉端端「折腰」浪蕩子被吐槽「油膩」

劉端端被吐槽演技油膩，表演方式和在演「慶餘年」中「二皇子」一模一樣。(取材自微博)

由宋祖兒、劉宇寧主演的古裝劇「折腰」自開播以來，勢不可擋，熱度值已突破3萬大關，正式躋身平台「爆款俱樂部」。隨著劇情推進，劉端端飾演的男二魏儼也出場了，但有觀眾吐槽他的「瘋批」演技油膩，還有網友指出，他的表演方式和在演「慶餘年」中「二皇子」一模一樣，簡直毫無新意。

很多人認識劉端端都是因為他在「慶餘年」中演活心狠手辣、孤寂又可悲的二皇子「李承澤」，他在劇中不愛穿鞋、放蕩不羈又瘋批古怪的形象深植人心。近日，他在「折腰」中飾演男二魏儼，也就是劉宇寧飾演的「魏劭」的表兄，竟重現「二皇子」影子。

劇中的魏儼放蕩不羈、陰陽怪氣，不但主動挑撥男女主關係，還對宋祖兒飾演的「小喬」有著曖昧情愫，被不少觀眾認為「油膩陰險」，而且和原著中隱忍克制的魏儼，差距甚大。

更有觀眾指出，劉端端演繹魏儼的方式竟然和他在「慶餘年」飾演「二皇子」時重疊，甚至油膩感更勝一籌，被批評為「重複套路」、「長得油，演得也油」。

針對質疑，劉端端在微博 發文道歉，但他搭配了一張「魏儼」的Q版表情包，上面寫著「你跌個死吊，這才哪到哪啊就叫叫叫，以後有你們破防的」，疑似在諷刺觀眾，道歉誠意不足。雖然他迅速刪除爭議內容，但仍被網友罵翻。