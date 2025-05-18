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袁詠儀求女受苦 這件事比打針吃藥難熬 害兒子心疼暴哭

娛樂新聞組／綜合報導
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袁詠儀（右）和張智霖結婚多年，育有一子，卻一直很想生個女兒。（取材自微博）
袁詠儀（右）和張智霖結婚多年，育有一子，卻一直很想生個女兒。（取材自微博）

53歲港星袁詠儀和張智霖是演藝圈神仙眷侶，育有一子張慕童。她近日受訪坦言一直很想生女兒，什麼醫學科技方法都嘗試過，直到45歲時仍無果，覺得天意如此就沒有再強求。

她還回憶起自己懷兒子的過程，整個人變化很大，嘔吐了4個月，尤其是腳很容易累或抽筋，老公張智霖特意去學習了按摩的手法，每天給她按腳，甚至剪腳趾甲，讓她很感動。

袁詠儀一直想要為家裡再添一成員，多次嘗試人工受孕，可惜最終結果都失敗，談到當時求子的心路歷程，表示兒子哭得比她還難過。她原本是希望生3到5個孩子，但第二胎嘗試了好幾年都沒有動靜。

袁詠儀曾在香港綜藝節目上透露，當年為了生第一胎，可是做足準備，為了生子，甚至把自己抽菸的習慣改掉，正當她快放棄時就懷上了兒子。之後又希望兒子在成長過程中可以有手足陪伴，在袁詠儀38歲時，嘗試了好多次的人工受孕，怎料完全不見效，她表示，過程中相當煎熬，不只要「打針吃藥」，最難熬的是「等待」，她心酸表示：「你等待的過程，什麼都做不了，結果又不成功，那是我覺得最不舒服的。」

在袁詠儀嘗試多次人工受孕後一一失敗，努力這麼多年，也漸漸放寬心，她也認為高齡或許也有影響，她還分享這過程中長輩們的安慰話，「其實是好事，因為他們是來討債的」，也用這種心態來安慰自己。

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