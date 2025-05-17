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李湘攜女見英王室 網酸巴結外人、炫富日常

娛樂新聞組／綜合報導
李湘與英國王后卡蜜拉握手。(取材自微博)
李湘與英國王后卡蜜拉握手。(取材自微博)

大陸主持人李湘在社交平台上曬出帶女兒參加英國王室聚會的影片和圖片，並稱「開心的皇室聚會」，還曬出合照。李湘身著華麗鑽裙，王詩齡也露出貴氣，照片一曝光，網友大酸「何必巴結外國王室」。

綜合媒體報導，李湘這次的造型，堪稱「行走的珠寶櫃」，香檳色碎鑽長裙，頸間戴著鑽石項鍊，無名指上還戴有鴿子蛋鑽戒。而王詩齡的鵝黃色Rebecca Vallance泡泡袖禮服，搭配蓬鬆捲髮與全套鑽石配飾，意外凸顯貴氣，不過部分網友調侃「顯胖」。

據報導，宴會上更有英國國王查理三世、王后卡蜜拉現身。李湘在與卡蜜拉交談時，笑容連眼睛都睜不開了，她還專門錄了英國國王講話的視頻，看得出來特別看重這次機會。

有網友扒出這場晚宴的規則，只要付錢就能參加，誰都能去。和王室成員合照也不稀奇。留言區有網友批評李湘，「家錢多沒處花」、「丟人」、「自己以為的高光時刻，在別人眼裡就是個笑話」」、「何必巴結外國王室」。

正在英國留學的王詩齡，3月和母親在英國採購，頭上戴著的是人民幣3000多元（約416美元）一個的名牌髮夾；她吃的砂鍋飯上，鋪著一層厚厚的黑松露，從頭到腳的行頭也都是名牌，母女倆雙手提滿購物袋，買得非常開心。王詩齡還在社交平台發文，「媽媽來倫敦的日子，每天都是好心情」。

有網友不解表示，「王詩齡怎麼總是炫富？」另一部分網友解釋，「這不是炫富，這是王詩齡的日常」。

王詩齡與碧翠絲公主合影。(取材自微博)
王詩齡與碧翠絲公主合影。(取材自微博)

查理三世

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