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中國女星遭驅離坎城影展？傳犯「禁裸令」

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大陸女星遭驅離坎城影展？傳犯「禁裸令」

娛樂新聞組／即時報導
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大陸女星趙櫻子身穿銀色透視禮服出席坎城影展，遭傳疑違反主辦方下達的「禁裸令」，被工作人員請離。(取材自微博)
大陸女星趙櫻子身穿銀色透視禮服出席坎城影展，遭傳疑違反主辦方下達的「禁裸令」，被工作人員請離。(取材自微博)

第78屆坎城影展開幕，本屆最特別的就是祭出「禁裸令」，不希望女星穿著透視裝或是幾乎露點的禮服走紅毯而模糊焦點。不過，大陸女星趙櫻子在紅毯上身穿銀色透視禮服登場，薄紗加上高衩設計，不過有網友在社群平台上發布影片指出，趙櫻子沒停留多久便遭工作人員請離，趙櫻子則回應：「任何事不著急，讓子彈再飛一會～那手勢是裡面請，真希望你能來感受一下。」

綜合媒體報導，趙櫻子在走紅毯前，在微博發文緊急向網民們求助，她準備穿上走紅地氈的紅色禮服不小心被咖啡潑灑，然而，她這個求救舉動就被指是在學早前歌手吉克雋逸，在微博上求找粉底液色號的貼文，嘲諷她為人很做作：「戲真多啊」、「自己潑的還是經紀人潑的」、「戲精」等。

大陸女星趙櫻子身穿銀色透視禮服出席坎城影展，遭傳疑違反主辦方下達的「禁裸令」，被...
大陸女星趙櫻子身穿銀色透視禮服出席坎城影展，遭傳疑違反主辦方下達的「禁裸令」，被工作人員請離。(取材自微博)

據報導，最後趙櫻子身穿以亮片與透視布料打造，袖口與裙擺採用銀緞拼接，搭配銀色頭巾相當搶眼。不過，有娛樂博主表示，趙櫻子可能停留過久導致被請走，但也有人質疑她的穿搭過於大膽。面對爭議，趙櫻子回應該：「任何事不著急，讓子彈再飛一會～那手勢是裡面請，真希望你能來感受一下。」

去年湖南衛視將推出新綜藝「登陸可愛島」，其中有一個「逃出討厭島」單元，將會找來12位因各種原因被大眾討厭的藝人參加，希望給藝人「洗白」機會，趙櫻子就被點名。

趙櫻子出席坎城影展。(取材自微博)
趙櫻子出席坎城影展。(取材自微博)

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