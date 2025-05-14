宋祖兒先婚後愛 「折腰」感情戲吸睛

宋祖兒(左)、劉宇寧在「折腰」中先婚後愛。(取材自微博)

2023年因稅務問題遭到封殺的大陸女星宋祖兒，繼「無憂渡」後又有新劇開播了，她與劉宇寧主演的古裝愛情劇「折腰」日前空降播出；據了解，該劇融合了先婚後愛、復仇與權謀等多種熱門元素，自開拍以來便引起廣泛關注。

揚子晚報報導，該劇改編自蓬萊客同名小說，講述聰慧果敢的小喬與驍勇冷峻的魏劭，從權謀婚約到真情交付，在命運與權力交錯中相扶相守，守護山河亦團圓小家的動人故事。

官宣先釋出宿敵成姻版雙人海報與情感預告，以「先婚後愛、宿敵成雙」為主線的感情設定強烈吸睛，兩人從針鋒相對到彼此動心，在試探與守護之間，上演一段拉扯感十足的「情感攻防」。

官宣同步釋出的姻謀版群像海報中，角色陣容全員登場，一眼入戲獨具氣場，盡顯群像魅力的同時，又以「全員熟人」的主演陣容搶人眼球。畫面中，小喬與魏劭身披華麗婚服立身於紅帳燈影中央，盡顯「宿命姻緣」的張力起點；宣璐飾演的蘇娥皇目光流轉間心思難測，劉端端飾演的魏儼手握酒壺，灑脫肆意，劉曉慶飾演的徐夫人端坐間難藏氣度不凡，何泓姍飾演的大喬舉止溫婉卻不失鋒芒，金士傑飾演的喬奎則目光深遠，素衣不減威嚴，一場看似喜宴實則暗流洶湧的勢力交鋒由此拉開帷幕。

除了劉曉慶、金士傑等戲骨的壓陣加盟，「折腰」還集結了何潤東、魏子昕、高偉光、馮暉、季肖冰、張棪琰等多位實力派演員出演，既有權力中的風雲變幻，也有兒女情長的細膩描摹，進一步豐富戲劇層次與情感厚度，為劇集帶來更深沉的表演質感與引人入勝的故事張力。