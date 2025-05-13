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劉宇寧演「折腰」又醜上熱搜 網酸：配不上宋祖兒的美貌

娛樂新聞組／即時報導
劉宇寧繼「一念關山」、「珠簾玉幕」後再度被封「古裝醜男」。(取材自微博)
劉宇寧繼「一念關山」、「珠簾玉幕」後再度被封「古裝醜男」。(取材自微博)

因稅務問題遭到封殺的大陸女星宋祖兒正式復出了，繼「無憂渡」後，她搭檔劉宇寧主演的「折腰」也空降播出了，開播10分鐘站內熱度破2萬、30分鐘達2萬3000，直接打破了平台2025年紀錄。不少網友誇讚宋祖兒甜美靈動，但對劉宇寧的顏值意見不少，是繼「一念關山」、「珠簾玉幕」後再度被封「古裝醜男」。

「折腰」講述亂世之中，巍國主公魏劭（劉宇寧飾）與焉州州牧喬之女小喬（宋祖兒飾）聯姻，兩人經歷危機，攜手化解家族矛盾，守衛和平。

劇中，劉宇寧飾演梟雄大將軍，卻因為小眼睛、偏長臉型、刀鋒下巴，被網友吐槽和古裝美男標準有差距，尤其劇中不少臉部特寫，更是被指「醜得讓人出戲」、「配不上宋祖兒的美貌」。

其實，劉宇寧不是第一次被嫌醜了，2023年，他和劉詩詩合作「一念關山」時，就得到「古裝醜男」封號。去年，劉宇寧又和趙露思演出「珠簾玉幕」，他在劇中的西域商人扮相，依舊難逃被網友罵醜的命運，甚至被吐槽「醜男還是別碰古偶」。

相對批評，也有不少網友支持劉宇寧，認為他189公分身高與冷峻眉眼，十分符合魏劭「梟雄」設定，尤其他的原聲台詞渾厚有力，也為角色加分不少。

值得一提的是，劉宇寧參加綜藝「開始推理吧」中的成員張凌赫、迪麗熱巴、白宇、金靖、周柯宇以「雲包場」形式支持「折腰」，延續節目中的好交情。劉宇寧特地發文感謝，強調「魏劭和『開推』我們都要看」，引起網友叫好。

宋祖兒的甜美靈動獲得觀眾一致好評。(取材自微博)
宋祖兒的甜美靈動獲得觀眾一致好評。(取材自微博)

趙露思 劉詩詩 迪麗熱巴

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