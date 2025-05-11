未婚生子被包養？劉亦菲、趙露思被點名 這個人冷回「呵呵」

劉亦菲被網友點名疑似替富商生孩子。（取材自微博）

中國狗仔「吃瓜少女張小寒」爆料，指出有一名「一線氣質女星」假裝出國留學，實際上偷偷為富商當小三生小孩，小孩則留在國外。她沒有指名道姓，只留下線索說：「她還曾被某位男明星嫌棄過，然後分手。」關鍵字「曝一線女星有私生子」立刻衝上微博熱搜。

狗仔張小寒以漫畫方式爆料，露孩子的生父是已婚富商代號Q哥，女星以出國留學名義到海外生下孩子，孩子出生後留在國外給媽媽扶養，女星做完月子就回國繼續打拚演藝事業，後來被元配兒子發現，富商的事業也出了問題，她也無法繼續讓富商包養。

女星另尋獵物找到一名一線男星，兩人交往一段時間後，男星發現女星竟然有個孩子便提分手，如今女星持續尋找有資源的大老闆中。爆料曝光後，全網瘋猜女星真實身份，以「留學」線索列舉出江疏影、歐陽娜娜、劉亦菲 、趙露思 、張曼玉 等人，但都只是猜測並無實質證據，時間軸也對不上，不少網友紛紛批評，這種爆料很不負責，真爆料就把人名說出來。

針對爆料，江疏影工作室在同一日發聲，簡單「呵呵」兩字，被解讀為是在嘲諷爆料者與把矛頭指向她的人。 江疏影被網友點名疑似替富商生孩子，冷回「呵呵」二字。（取材自微博）

據悉，江疏影曾留學英國、與富二代張康陽的緋聞，與胡歌的戀情等，被挖出與爆料細節對應。江疏影工作室的簡短回應被解讀為「蔑視謠言」，有支持者認為，該回應展現了江疏影一貫的冷靜風格，畢竟也沒必要「對號入座」。