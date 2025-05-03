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劉詩詩「淮水竹亭」掀話題 志玲姐姐幫宣傳

記者趙大智／綜合報導
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劉詩詩揮刀也仙氣飄飄。（圖／愛奇藝國際站提供）
劉詩詩揮刀也仙氣飄飄。（圖／愛奇藝國際站提供）

陸劇女神劉詩詩攜手張雲龍主演的最新古裝仙俠劇「淮水竹亭」，開播火速掀起話題，連林志玲都嬌滴滴幫宣傳：「我們淮竹一定要打敗這些壞蛋呀！」該劇在愛奇藝站內熱度破8500的亮眼成績，成為劉詩詩自2023年「一念關山」以來的又一高峰之作，再度證明她的強大古裝號召力。

「淮水竹亭」開拍初期因為演出成員眾多加上年齡層跨度大，張雲龍為促進感情，主動提出聚餐破冰，劉詩詩不僅爽快答應，還會趁大家不注意時去結帳，甚至為劇組準備禮物，因此獲得「經常請吃飯的漂亮姐姐」稱號。劉詩詩表示，她飾演的淮竹，看似清冷疏離卻像竹子一樣很有韌性，她在劇中擁有滅妖神火絕技，竹笛則是標誌性武器，懲奸除惡，大快人心，一句「少主若不管就由我來管」盡顯霸氣，她說：「我這次在劇裡不會琴棋書畫，但擅長打架鬥法。」她憑藉芭蕾底子，把柔美身段與武術力量巧妙結合，一出場就大戰鬼面蛛，武力值拉滿，竹林舞劍、紅綢破陣等場景，她通過旋轉、跳躍等動作呈現行雲流水的韻律感。

劉詩詩新劇「淮水竹亭」志玲姐姐力挺。（圖／愛奇藝國際站提供）
劉詩詩新劇「淮水竹亭」志玲姐姐力挺。（圖／愛奇藝國際站提供）

張雲龍在劇中則是面具團首領，戴著面具登場的他經常一轉身就逗得劉詩詩笑不停，他說：「其實戴著面具真的不好演戲，因為面具就卡在我嘴上，講話嘴巴動太多面具就會移位。」他展現熱血豪情時，堅定瀟灑，面對東方淮竹，又流露出溫柔細膩的一面，被劇迷戲稱是「有少年感的爹地」，他笑說：「我偶爾會被說又老又年輕，看來我老得很有層次。」

值得一提的是林志玲、胡歌、虞書欣、楊紫都在微博上為劉詩詩助陣，力挺「淮水竹亭」，林志玲發文寫道，「來給淮竹大小姐打call，我們淮竹一定要打敗這些壞蛋呀！一定要來看『淮水竹亭』哦！」劉詩詩則回應「謝謝志玲姐姐的愛心打call～淮竹能量滿滿。」兩大女神的互動令粉絲相當激動。

劉詩詩古裝扮相古典。（圖／愛奇藝國際站提供）
劉詩詩古裝扮相古典。（圖／愛奇藝國際站提供）

劉詩詩 林志玲 楊紫

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