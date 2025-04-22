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港男星離婚贍養費每月1046美元 主播妻嫌少怒告法院

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鄭中基、余思敏14年婚姻畫下句點，兩人為贍養費對簿公堂。(取材自Instagram)
鄭中基、余思敏14年婚姻畫下句點，兩人為贍養費對簿公堂。(取材自Instagram)

港星鄭中基與現任娛樂主播老婆余思敏2011年結婚，育有1子1女，去年鄭中基因為情緒、健康等問題會暫別演藝圈，老婆還陪伴他來美國進行戒酒治療，日前驚傳兩人離婚，14年婚姻畫下句點。據港媒22日報導，鄭中基和余思敏已決定離婚，但女方嫌他贍養費給得太少，因此準備循法律途徑解決。

據報導，傳余思敏更向友人埋怨，前夫給的贍養費一個月8000元港幣（約1046美元）根本不夠生活開銷，包含家人學費、補習費、才藝班等雙方未有共識，決定尋求法律途徑，目前官司正在進行中。

至於離婚主因，可能和鄭中基的女經紀人何慶湘有關。兩人鬧翻的原因眾說紛紜，網友質疑兩人恐有曖昧情，加上老婆在他發文當天一早即透過Instagram預告有事即將發生，並且Tag他和經紀人與公司的帳號，也有人懷疑是經紀人搞AB合約，因而引燃鄭中基的怒火，但均未經證實。港媒指出，其實鄭中基和經紀人藕斷絲連，他也不是真的想放下事業去美國，結果在美國和余思敏爭吵不斷。

鄭中基的爸爸鄭東漢曾任寶麗金及環球唱片亞太區總裁，在樂壇影響力大，他接受香港「明報」訪問，被問到兒子婚姻狀況時表示：「離婚與否是他們兩人的事，輪不到我說話，就算離婚都不要影響其他人，不要拖我下水」。

鄭中基曾女星阿Sa相戀六年後，於2010年3月召開記者會承認兩人隱婚，但同時也正...
鄭中基曾女星阿Sa相戀六年後，於2010年3月召開記者會承認兩人隱婚，但同時也正在辦理離婚手續。(取材自微博)【作者：陳秋萍，日期：2025-03-16，數位典藏序號：20250315074118515】

鄭中基25年前因醉酒鬧機，形象大傷重挫事業，和女星阿Sa相戀六年後，於2010年3月召開記者會承認兩人隱婚，但同時也正在辦理離婚手續。之後與余思敏結緍一度家庭生活美滿。

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