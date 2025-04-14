黃子韜要賣衛生棉、老婆試用 竟掉46萬粉

黃子韜投入研發衛生棉，老婆徐藝洋幫忙試用。。(取材自微博)

央視3月間踢爆中國市面上有黑心衛生巾，男星黃子韜近日跨足女性衛生用品產業，親自出面直播介紹其衛生棉工廠與產品，強調所有商品已通過17項國家檢測，並取得「醫護級認證」，在黃子韜力求高標準、高品質下，衛生棉開賣後話題不斷，卻出現46萬粉絲不挺直接退追。

黃子韜宣布要做衛生巾後，就表明會透明化生產流程，一切都採用自動化生產，向大家保證生產出來的衛生巾一定是乾淨的，日前直播時，談到最新進度就是，自己開了一間新工廠，所有生產流程都是透明化，大家都可以在線上購買。

不料這場「誠意十足」的直播雖獲部分網友支持，卻也引來爭議，「官宣做衛生巾後黃子韜掉粉46萬」登上微博 熱搜。有人質疑「為了自己賺錢而已，粉絲很搞笑」、「品牌多的是，不一定要買他的」、「不懂他為什麼要做，又不專業」，但也有大量網友力挺：「不粉他，但會買試試」、「在風口浪尖敢做這種事，一定是有品質信心」，還有聲音指出，他此舉恐已動搖傳統衛生棉品牌利益，「恐怕會樹敵太多」。

事實上，黃子韜宣布投入衛生棉行業，是因央視3月間踢爆中國市面上有黑心衛生巾，有廠商會收購有瑕疵的衛生巾生產原料，重新整理再加工製成黑心衛生巾出售，一度引發中國網友恐慌。