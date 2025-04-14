黃子韜要賣衛生棉、老婆試用 竟掉46萬粉
聽新聞
test
0:00 /0:00
央視3月間踢爆中國市面上有黑心衛生巾，男星黃子韜近日跨足女性衛生用品產業，親自出面直播介紹其衛生棉工廠與產品，強調所有商品已通過17項國家檢測，並取得「醫護級認證」，在黃子韜力求高標準、高品質下，衛生棉開賣後話題不斷，卻出現46萬粉絲不挺直接退追。
黃子韜宣布要做衛生巾後，就表明會透明化生產流程，一切都採用自動化生產，向大家保證生產出來的衛生巾一定是乾淨的，日前直播時，談到最新進度就是，自己開了一間新工廠，所有生產流程都是透明化，大家都可以在線上購買。
不料這場「誠意十足」的直播雖獲部分網友支持，卻也引來爭議，「官宣做衛生巾後黃子韜掉粉46萬」登上微博熱搜。有人質疑「為了自己賺錢而已，粉絲很搞笑」、「品牌多的是，不一定要買他的」、「不懂他為什麼要做，又不專業」，但也有大量網友力挺：「不粉他，但會買試試」、「在風口浪尖敢做這種事，一定是有品質信心」，還有聲音指出，他此舉恐已動搖傳統衛生棉品牌利益，「恐怕會樹敵太多」。
事實上，黃子韜宣布投入衛生棉行業，是因央視3月間踢爆中國市面上有黑心衛生巾，有廠商會收購有瑕疵的衛生巾生產原料，重新整理再加工製成黑心衛生巾出售，一度引發中國網友恐慌。
黃子韜是富二代，父親黃忠東為青島著名企業家2020年去世，他繼承千億家產。初期黃子韜瘋狂炫富，不斷在網路上曬出百萬名車、名表，遭到網友砲轟。近年他積極轉型經營電商與直播帶貨，這次投入衛生棉生產引發話題風暴，最終會如何發展，仍待觀察。
上一則
賴慧如婚禮 白冰冰、胡瓜、康康的「世紀破冰」
下一則
FB留言