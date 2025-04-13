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陸嫖娼男星消失3年復出 對自已黑歷史說話了

娛樂新聞組／即時報導
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李易峰12日在泰國開演唱會。(取材自微博)
李易峰12日在泰國開演唱會。(取材自微博)

憑藉「加油好男兒」選秀出道的中國男星李易峰，2022年因為嫖娼事件被迫遠離演藝圈，社群帳號也遭封鎖，他曾在2024年悄悄開了新的私人帳號，短短時間就創下百萬條轉發的紀錄，但該帳號僅維持6天就被封禁。37歲的他，12日在泰國舉辦「綠海之約」演唱，吸引了大批粉絲專程飛往泰國支持，他提到自己嫖娼黑歷史，含淚向觀眾道歉，稱已改過自新。

曾演過「古劍奇譚」、「盜墓筆記」、「青雲志」等電視劇的李易峰，堪稱初代頂流，但2022被爆出嫖娼行為，男神形象一夕崩塌，李易峰本人和工作室的微博都被封，他也從此淡出演藝圈。 演藝事業雖遭重創，但李易峰這幾年一直沒有放棄復出。今年年初，他大動作宣布將在泰國開演唱會，定名為「綠海之約」，

李易峰換上古裝造型。(取材自微博)
李易峰換上古裝造型。(取材自微博)

12日舉辦「綠海之約」演唱會，許多粉絲奔赴現場為他加油打氣，在台下高舉螢光棒。李易峰並非歌手出身，但這次他為了粉絲準備多套造型，更呼應泰國潑水節的氣氛，拿起超大水槍與粉絲互動。

李易峰在演出現場多次含淚為醜聞向大家道歉，強調已經改過自新，並感謝粉絲一直都在。粉絲舉起綠色螢光棒，在台下熱情地應援，相關畫面不斷在微博傳開，還以關鍵字「李易峰2025綠海之約」登上熱搜 ，不過，陸網不少人不支持，「內娛真是完蛋了」、「劣跡藝人也能被原諒」、「不是？ ？ ？ ？他還能復出嗎？我的天我以為從此要消失的....」。

李易峰12日在泰國開演唱會。(取材自微博)
李易峰12日在泰國開演唱會。(取材自微博)

李易峰 泰國 微博

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