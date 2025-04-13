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迪麗熱巴啥時演短劇？疑遭AI換臉 粉絲氣炸喊應提告

娛樂新聞組／綜合報導
迪麗熱巴的高顏值被不肖業者盯上。(取材自微博)
迪麗熱巴的高顏值被不肖業者盯上。(取材自微博)

近年，中國微短劇流行，市場發展迅速，據去年11月發布的「中國微短劇行業發展白皮書」，截至2024年6月，微短劇用戶規模已達到5.76億人，占整體網友的52.4%。不少知名演員也競相投入短劇市場，包括童星出身的舒暢、「最美小龍女」李若彤、資深女星劉曉慶等，如今，有網友發現迪麗熱巴疑似也加入短劇行列，之後卻被揪出疑似遭AI換臉，相關消息引發熱議。

香港01報導，有網友指出在短劇「逆騎」中曾多次出現迪麗熱巴的鏡頭，甚至指出在某一場戲第一次鏡頭轉向一位身穿校服的女學生時，該女學生的模樣並不是迪麗熱巴的樣子，但隨後就發現該女學生五官有明顯變化，而且相當不自然，看起來像極「迪麗熱巴」，網友懷疑根本就是AI換臉。

對此，熱巴的粉絲氣炸了，紛紛在網上標記她的公司，喊話應該向該短劇作出提告。

段劇中的女學生疑似是AI換臉。(取材自微博)
段劇中的女學生疑似是AI換臉。(取材自微博)

據報導，該短劇的版權方已向多家劇場賣出版權，有劇場在得知該短劇有問題後已開始作出修改，刪除涉及的畫面。

其實，AI換臉在影視圈不是個案，熱巴更不是第一個中招的，先前就有模特被換臉到淫穢視頻，引起撻伐。有業內人士分析，

請頂流拍戲得花上百萬片酬，AI換臉可將成本直接壓縮到萬元，巨大利潤讓許多不肖業者鋌而走險。

迪麗熱巴 AI

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