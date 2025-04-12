黃曉明曬8塊腹肌還露紅內褲 網友吐槽「人間油物」

黃曉明曬出為戲增肥和刻意減重的照片。(取材自微博)

大陸男星黃曉明 2022年與Angelababy 離婚後，去年9月認愛小14歲網紅葉珂，但戀情公開後，葉珂卻不斷出現爭議，讓兩人分手、復合消息傳不停，一度鬧得沸沸揚揚。近日，黃曉明似乎恢復好心情，特地在朋友圈曬出八塊腹肌照，對比先前為戲增重的凸肚照和刻意減重 照，差異之大讓不少網友驚呼，但也有人吐嘈他「人間油物」。

黃曉明去年在電影「陽光俱樂部」中突破形象，飾演一名患有智力障礙的中年男子，為了讓角色看起來更真實，他刻意增胖將近20公斤，把自己變成一個大肚禿頭男。等到電影殺青後，他火速減重，靠著飲食和鍛鍊，迅速恢復原本身材。

近日，他在朋友圈曬出四張照片，並透露，「前兩張為了戲增肥、減肥，前後相差大概30公斤！後兩張日常健身圖，給自己留個紀念」。照片中可見，他圓肩、凸肚形象的自拍照，也有他健身有成的八塊腹肌照。

不少網友看了大讚，「演員的自制力」、「明星真的太自律了」，但也有人揶揄「又開始自信了，離油膩又不遠了」、「果然是人間油物」、「一個50歲的老頭還喜歡展現身材跟他的葉珂真是絕配」，還有人不解地問，「為什麼要露出紅內褲？」