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宋祖兒被白人老外貼親暱合照「追緝」 尋覓10年往日情

記者趙大智／即時報導
宋祖兒被公主抱。（取材自小紅書）
宋祖兒被公主抱。（取材自小紅書）

由於Tik Tok在美國將全面封殺，愈來愈多當地用戶直奔小紅書，被稱為「Tik Tok難民」，讓小紅書成為應用商點下載排行榜，累計下載量超過1億次。就在這時，一名白人老外在小紅書尋找中國女星宋祖兒，還放上兩人各種親暱合照，彌漫一種尋找昔日舊愛感，引爆熱議。

該名老外註冊小紅書，發文喊宋祖兒英文名為「Lareina Song」，稱她十年前是交換學生身分，「We had so many great memories tog（e）ther and I would love to meet her again someday」，他標註了宋祖兒，還附上藍色的心形符號。

網友對此開始扮柯南，老外用的是「Song」，但宋祖兒本名姓孫（Sun），而且她是留學，並非文中的交換學生，此外，他連簡單的「together」都少拚一個e，認為事情也許不像表面那麼單純。

文字曖昧就算了，老外放的照片，肢體動作極為親密，有一張同坐一張椅子，宋祖兒幾乎肉貼在老外身上，也有一張老外將她公主抱，手緊抓她裸露的臂膀。據中國網媒報導，宋祖兒工作室回應：「是寄宿家庭的孩子，是兄弟姐妹關係，並非前男友」。

26歲宋祖兒是童星出身，7歲就出道，16歲曾赴美留學3年，返國後曾以「九州縹緲錄」獲華鼎獎中國古裝體材電視劇最佳女演員獎，也曾以「喬家的兒女」入圍飛天獎，被票選為95後四小花之列。對台灣觀眾而言，宋祖兒最知名的是跟大她16歲的阮經天談「叔姪戀」，兩人合作「舌尖上的心跳」爆出戀情。

宋祖兒在2023年被舉報逃漏稅，演藝事業就此停擺，隔年8月，宋祖兒工作室發出聲明，稱宋祖兒經稅務機關核查，無偷逃稅款的行為，未曾因稅務事宜被處以行政處罰。

宋祖兒（右）緊貼老外。（取材自小紅書）
宋祖兒（右）緊貼老外。（取材自小紅書）
老外分享跟宋祖兒照片。（取材自小紅書）
老外分享跟宋祖兒照片。（取材自小紅書）
老外（左）發出跟宋祖兒昔日合照。（取材自小紅書）
老外（左）發出跟宋祖兒昔日合照。（取材自小紅書）
宋祖兒（右）緊貼老外。（取材自小紅書）
宋祖兒（右）緊貼老外。（取材自小紅書）

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