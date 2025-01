宋祖兒被白人老外貼親暱合照「追緝」 尋覓10年往日情

宋祖兒被公主抱。(取材自小紅書)

由於Tik Tok在美國將全面封殺,愈來愈多當地用戶直奔小紅書 ,被稱為「Tik Tok難民」,讓小紅書成為應用商點下載排行榜,累計下載量超過1億次。就在這時,一名白人老外在小紅書尋找中國女星宋祖兒,還放上兩人各種親暱合照,彌漫一種尋找昔日舊愛感,引爆熱議。

該名老外註冊小紅書,發文喊宋祖兒英文名為「Lareina Song」,稱她十年前是交換學生身分,「We had so many great memories tog(e)ther and I would love to meet her again someday」,他標註了宋祖兒,還附上藍色的心形符號。

網友對此開始扮柯南,老外用的是「Song」,但宋祖兒本名姓孫(Sun),而且她是留學,並非文中的交換學生,此外,他連簡單的「together」都少拚一個e,認為事情也許不像表面那麼單純。

文字曖昧就算了,老外放的照片,肢體動作極為親密,有一張同坐一張椅子,宋祖兒幾乎肉貼在老外身上,也有一張老外將她公主抱,手緊抓她裸露的臂膀。據中國網媒報導,宋祖兒工作室回應:「是寄宿家庭的孩子,是兄弟姐妹關係,並非前男友」。

26歲宋祖兒是童星出身,7歲就出道,16歲曾赴美留學3年,返國後曾以「九州縹緲錄」獲華鼎獎中國古裝體材電視劇最佳女演員獎,也曾以「喬家的兒女」入圍 飛天獎,被票選為95後四小花之列。對台灣觀眾而言,宋祖兒最知名的是跟大她16歲的阮經天談「叔姪戀」,兩人合作「舌尖上的心跳」爆出戀情。