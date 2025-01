21世紀最佳電影演員 梁朝偉排名勝阿湯哥、小勞勃道尼

梁朝偉登「21世紀60位最佳演員」,演技獲肯定。(取材自Instagram)

新年伊始,英國「獨立報」評選出「21世紀60位最佳電影演員」,亞洲只有南韓演員宋康昊和香港 藝人梁朝偉 上榜,而排名第21的梁朝偉也是唯一入選的華裔演員,名次勝過好萊塢男星湯姆克魯斯(Tom Cruise)、小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)、湯姆漢克斯(Tom Hanks)。

「獨立報」指出,評選最佳演員條件包括,「只考慮電影,排除了電視劇或舞台劇,其次是僅分析2000年以後發行的電影」,所以,許多影迷熟悉的老演員並沒有在名單內。

據悉,梁朝偉出道超過40年,演過的電影無數,代表作包括「悲情城市」、「阿飛正傳」、「色,戒」、「無間道」等,曾憑藉「花樣年華」獲得坎城影帝、六奪香港電影金像獎影帝、三度拿下台灣電影金馬獎影帝的他,2023年,更獲得威尼斯影展終身成就獎。

近年,梁朝偉在漫威首部華人英雄電影「尚氣」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)中飾演的「文武」一角,被媒體讚為「漫威史上最好的表演」。

報導中,梁朝偉還被譽為「香港電影感性之王」、「擁有足以引發國際衝突的魅力」,排名甚至勝過湯姆克魯斯、小勞勃道尼、湯姆漢克斯等好萊塢紅星。

至於榜單第一名是已故奧斯卡 影帝菲利浦西摩霍夫曼(Philip Seymour Hoffman),亞軍是兩屆奧斯卡影后艾瑪史東(Emma Stone),第三名則是三屆奧斯卡影帝丹尼爾戴路易斯(Daniel Day-Lewis)。