我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積電亞利桑納廠帶動開發 建商計畫在周遭打造都會生活區

梁朝偉登「21世紀60位最佳演員」 排名勝阿湯哥、小勞勃道尼…

21世紀最佳電影演員 梁朝偉排名勝阿湯哥、小勞勃道尼

娛樂新聞組／綜合報導
梁朝偉登「21世紀60位最佳演員」，演技獲肯定。(取材自Instagram)
梁朝偉登「21世紀60位最佳演員」，演技獲肯定。(取材自Instagram)

新年伊始，英國「獨立報」評選出「21世紀60位最佳電影演員」，亞洲只有南韓演員宋康昊和香港藝人梁朝偉上榜，而排名第21的梁朝偉也是唯一入選的華裔演員，名次勝過好萊塢男星湯姆克魯斯（Tom Cruise）、小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、湯姆漢克斯（Tom Hanks）。

「獨立報」指出，評選最佳演員條件包括，「只考慮電影，排除了電視劇或舞台劇，其次是僅分析2000年以後發行的電影」，所以，許多影迷熟悉的老演員並沒有在名單內。

據悉，梁朝偉出道超過40年，演過的電影無數，代表作包括「悲情城市」、「阿飛正傳」、「色，戒」、「無間道」等，曾憑藉「花樣年華」獲得坎城影帝、六奪香港電影金像獎影帝、三度拿下台灣電影金馬獎影帝的他，2023年，更獲得威尼斯影展終身成就獎。

近年，梁朝偉在漫威首部華人英雄電影「尚氣」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）中飾演的「文武」一角，被媒體讚為「漫威史上最好的表演」。

報導中，梁朝偉還被譽為「香港電影感性之王」、「擁有足以引發國際衝突的魅力」，排名甚至勝過湯姆克魯斯、小勞勃道尼、湯姆漢克斯等好萊塢紅星。

至於榜單第一名是已故奧斯卡影帝菲利浦西摩霍夫曼（Philip Seymour Hoffman），亞軍是兩屆奧斯卡影后艾瑪史東（Emma Stone），第三名則是三屆奧斯卡影帝丹尼爾戴路易斯（Daniel Day-Lewis）。

梁朝偉 奧斯卡 香港

上一則

趙露思遭霸凌風暴 于正也有份？ 他嗆：髒水潑我這了？

下一則

賽巴斯汀扮演川普 灌可樂增肥15磅 大喊：別學我

延伸閱讀

梁朝偉登「21世紀60位最佳演員」 排名勝阿湯哥、小勞勃道尼…

梁朝偉登「21世紀60位最佳演員」 排名勝阿湯哥、小勞勃道尼…
劉嘉玲59歲生日甜蜜同框梁朝偉 寫下「4字」洩夫妻真實相處

劉嘉玲59歲生日甜蜜同框梁朝偉 寫下「4字」洩夫妻真實相處
梁朝偉真強實彈 「色戒」迴紋針湯唯 不用替身原因曝

梁朝偉真強實彈 「色戒」迴紋針湯唯 不用替身原因曝
劉嘉玲過59歲生日 與梁朝偉夫妻相處只吐4字

劉嘉玲過59歲生日 與梁朝偉夫妻相處只吐4字

熱門新聞

陳哲遠登湖南衛視跨年晚會。(摘自微博)

「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了

2024-12-31 11:15
劉亦菲主演的「玫瑰的故事」，堪稱是2024年爆款劇。(取材自微博)

劉亦菲回歸電視圈果然厲害… 憑「這部劇」勇奪多個年度第一

2024-12-29 07:00
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
劉亦菲當年是班花也是校花。(取材自小紅書)

劉亦菲12歲在紐約讀書照片曝光 清秀精緻是班花也是校花

2024-12-25 23:50
麥語彤拍「鳳姐」被拐騙賣給茶室，慘遭關狗籠。圖／后花園影像製作提供

15歲女星拍戲遭性侵關狗籠 冷到神經麻木「虐照流出」

2024-12-10 15:35
李昀銳、孟子義因為「九重紫」雙雙暴紅。(取材自微博)

「九重紫」孟子義原來是富家女… 母曝選婿3條件 網：李昀銳都有

2024-12-28 21:33

超人氣

更多 >
多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票
華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜
遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國

遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國
非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段
理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣

理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣