黃曉明白道歉… 女友「高調秀名車」遭酸擺拍

黃曉明、葉珂9月認愛,風波不斷。(摘自微博)

中國大陸男星與網紅黃曉明 、葉珂公布戀情後,雙雙前後發出道歉。日前退網的葉珂,又被目擊開著勞斯萊斯豪車現身上海外灘,傳聞懷孕的她小腹微凸,但網友大酸葉珂「找狗仔擺拍吧!」

綜合媒體報導,葉珂日前和「小楊哥出軌風波」直播主沫沫的前老闆「妖怪」通話,全盤推翻富婆人設,透露剛還清勞斯萊斯的車貸,不過當她駕駛車牌是「lOVE」勞斯萊斯現身上海外灘,仍散發富貴氣場,被路人認出引發騷動,「葉珂開勞斯萊斯被偶遇」一詞也瞬間衝上微博熱搜榜。

據報導,畫面中,葉珂身穿牛仔外套,內搭黑色短板上衣,微微露出腰線,但已經可以看出微微凸起的孕肚,下身則搭配同色系緊身瑜伽褲,身材看起來完全沒有走樣。

葉珂穿著牛仔外套及黑色休閒服,小腹微凸。(取材自小紅書)

「偶遇」消息一出,網友們炸鍋,諷刺評論瞬間刷爆版面,「找狗仔擺拍吧,不然誰會知道葉珂經過這」、「一退網就出來各種偶遇視頻了」、「火成這樣,出門也不戴個口罩 ,生怕別人認不出?」、「被她叫來拍她的狗仔偶遇了」。

事實上,葉珂的頻頻失言,也一度導致黃曉明口碑受損,黃曉明日前出席新片活動時,提到私事爭議為此哽咽鞠躬道歉,而他主演的電影「戴假髮的人」近日上映,沒想到票房極度慘淡,甚至輸給「哈利波特 與混血王子」(Harry Potter and the Half-Blood Prince)、「海上鋼琴師」(The Legend of 1900)等重映舊片。有網友表示,黃曉明票房翻車,恐怕和女朋友葉珂脫不了關係。