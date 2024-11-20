黃曉明白道歉… 女友「高調秀名車」遭酸擺拍

黃曉明、葉珂9月認愛，風波不斷。(摘自微博)

中國大陸男星與網紅黃曉明 、葉珂公布戀情後，雙雙前後發出道歉。日前退網的葉珂，又被目擊開著勞斯萊斯豪車現身上海外灘，傳聞懷孕的她小腹微凸，但網友大酸葉珂「找狗仔擺拍吧！」

綜合媒體報導，葉珂日前和「小楊哥出軌風波」直播主沫沫的前老闆「妖怪」通話，全盤推翻富婆人設，透露剛還清勞斯萊斯的車貸，不過當她駕駛車牌是「lOVE」勞斯萊斯現身上海外灘，仍散發富貴氣場，被路人認出引發騷動，「葉珂開勞斯萊斯被偶遇」一詞也瞬間衝上微博熱搜榜。

據報導，畫面中，葉珂身穿牛仔外套，內搭黑色短板上衣，微微露出腰線，但已經可以看出微微凸起的孕肚，下身則搭配同色系緊身瑜伽褲，身材看起來完全沒有走樣。

葉珂穿著牛仔外套及黑色休閒服，小腹微凸。(取材自小紅書)

「偶遇」消息一出，網友們炸鍋，諷刺評論瞬間刷爆版面，「找狗仔擺拍吧，不然誰會知道葉珂經過這」、「一退網就出來各種偶遇視頻了」、「火成這樣，出門也不戴個口罩 ，生怕別人認不出？」、「被她叫來拍她的狗仔偶遇了」。

事實上，葉珂的頻頻失言，也一度導致黃曉明口碑受損，黃曉明日前出席新片活動時，提到私事爭議為此哽咽鞠躬道歉，而他主演的電影「戴假髮的人」近日上映，沒想到票房極度慘淡，甚至輸給「哈利波特 與混血王子」（Harry Potter and the Half-Blood Prince）、「海上鋼琴師」（The Legend of 1900）等重映舊片。有網友表示，黃曉明票房翻車，恐怕和女朋友葉珂脫不了關係。