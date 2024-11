黃曉明新片犧牲大 票房卻翻車 網酸女友葉珂害的

黃曉明在「戴假髮的人」中顛覆形象,讓人快要認不得。(取材自微博)

由大陸男星黃曉明 主演的電影「戴假髮的人」近日上映,沒想到票房遇冷,首映日排片占7.2%,不算太低,但票房才210萬元(人民幣,下同,約29萬美元),可說是極度慘淡,甚至輸給「哈利波特 與混血王子」(Harry Potter and the Half-Blood Prince)、「海上鋼琴師」(The Legend of 1900)等重映舊片。有網友表示,黃曉明票房翻車恐怕和女朋友葉珂脫不了關係,畢竟看到黃曉明就下意識想到葉珂近日種種風波。

「戴假髮的人」由黃曉明、王影璐主演,講述一個歷經三次法考落榜的大專畢業生孟中,在一次雨夜,將內心積壓已久的苦悶與憤怒發洩在一個神祕醉漢身上。隨著時間流逝,孟中從一個失意的年輕人成長為一名備受尊敬的公益律師。但在他的背後,總有一個神秘人默默關注著他的一舉一動。

據悉,黃曉明為了詮釋這個角色,刻意減重13公斤,在形象上也做出極大犧牲,變成禿頭、絡腮鬍大叔造型,堪稱黃曉明演藝生涯中最具顛覆性、挑戰性的一次演出。

不過,該片一上映就引發爭議,不僅票房低於預期,口碑也不如預期,有觀眾表示,電影的情節過於套路化,根本稱不上是懸疑片。

還有網友分析,「戴假髮的人」票房仆街是因為黃曉明近日緋聞 實在太敗好感了,讓人提不起興趣看他的電影。據悉,黃曉明自從與網紅葉珂官宣後,口碑立即急速下降。再加上「珂言珂語」引發軒然大波,黃曉明也被捆綁,自然影響新片票房成績。