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迪瑪希忘記關麥 疑揭歌手內定「中國人在前面」黑幕

娛樂新聞組／綜合報導
迪瑪希（左）在後台與凡希亞耳語因麥克風忘記關，內容全被清晰收錄。（取材自微博）
迪瑪希（左）在後台與凡希亞耳語因麥克風忘記關，內容全被清晰收錄。（取材自微博）

「歌手2024」落幕，那英拿下冠軍成「歌王」，不過節目卻爆黑幕爭議，一段哈薩克歌手迪瑪希（Dimash Kudaibergen）在後台與加拿大歌手凡希亞（Faouzia Ouihya）因麥克風忘記關而外洩，內容「It must be Chinese before you（在你前面的必須是中國人）」，被視外界為節目組就是要中國人奪冠之意，痛批黑箱操作。

「噓！星聞」報導，網上瘋傳聲音外洩片段，當時在後台的迪瑪希靠近凡希亞並向她耳語「They said, It must be Chinese before you.」凡希亞聽了則點點頭回說：「Ok!It's no problem.」

網友砲轟節目組「吃相難看」，指出那英前期表現不佳，一度成績墊底，而凡希亞自比賽以前成績從未掉出前三，結果最終那英奪冠，凡希亞只拿了第四名，認為黑幕，喊話要節目組道歉。

對於黑幕爭議，大部分網友直言「不意外、早就內定」，認為迪瑪希沒講錯，更憂心他是否會因此遭封殺。網友直言本以為今年請來國際唱將、A咖踢館，格局變大了，沒想到是這結果，酸「內娛以後就自娛自樂吧」。而看凡希亞表情，說完沒關係後還深呼吸的反應，網友直呼「很心疼」。

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