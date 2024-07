迪瑪希忘記關麥 疑揭歌手內定「中國人在前面」黑幕

迪瑪希(左)在後台與凡希亞耳語因麥克風忘記關,內容全被清晰收錄。(取材自微博)

「歌手2024」落幕,那英拿下冠軍成「歌王」,不過節目卻爆黑幕爭議,一段哈薩克 歌手迪瑪希(Dimash Kudaibergen)在後台與加拿大 歌手凡希亞(Faouzia Ouihya)因麥克風忘記關而外洩,內容「It must be Chinese before you(在你前面的必須是中國人)」,被視外界為節目組就是要中國人奪冠之意,痛批黑箱操作。

「噓!星聞」報導,網上瘋傳聲音外洩片段,當時在後台的迪瑪希靠近凡希亞並向她耳語「They said, It must be Chinese before you.」凡希亞聽了則點點頭回說:「Ok!It's no problem.」

網友砲轟節目組「吃相難看」,指出那英前期表現不佳,一度成績墊底,而凡希亞自比賽以前成績從未掉出前三,結果最終那英奪冠,凡希亞只拿了第四名,認為黑幕,喊話要節目組道歉。

對於黑幕爭議,大部分網友直言「不意外、早就內定」,認為迪瑪希沒講錯,更憂心他是否會因此遭封殺。網友直言本以為今年請來國際唱將、A咖踢館,格局變大了,沒想到是這結果,酸「內娛以後就自娛自樂吧」。而看凡希亞表情,說完沒關係後還深呼吸的反應,網友直呼「很心疼」。