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李玟催淚遺作 翻唱「Always On My Mind」把媽媽放心上

記者林士傑／即時報導
已故天后李玟(CoCo)翻唱金曲「Always On My Mind」。(圖／索尼音樂提供)
已故天后李玟(CoCo)翻唱金曲「Always On My Mind」。(圖／索尼音樂提供)

已故天后李玟（CoCo）生前歌藝精湛，悄悄親任製作人，一一挑選、翻唱自己與家人喜愛的歌曲還有經典金曲，其中「Always On My Mind」一曲由她媽媽的偶像貓王演繹爆紅，在她歡慶出道30周年後數位上架，似乎也代表著歌迷與她之間，始終把對方擺在心上的情意。

CoCo曾經發文描述對媽媽的心意，一句「媽媽就是我的世界（My mom is the world to me）」即能代表一切，因此特別挑了媽媽的摯愛金曲表達心聲，高唱「You were always on my mind（你永遠常駐我心）」。她以自己的想法重新詮釋，將曲速放慢之外，聲線從輕柔吟唱到高亢訴情，隨情緒蕩漾流轉，傾訴心中滿滿的愛與牽掛之情，還有想要傳達的心聲。

由她挑選、製作的一系列歌曲，在2016年參加中國節目「我是歌手4」期間陸續完成錄製，尚未發行的遺作即將出版專輯，令人期待。其中她找來大姊李秋林（Carol）、二姊李思林（Nancy）合唱「珍惜今天（When Will I See You Again）」，是姊妹自1997年後再度攜手合作，歌曲於上個月她出道30周年紀念日當天釋出。

本月5日是李玟逝世的1周年忌日，「Always On My Mind」將在16日發行，顯得別具意義。

李玟(CoCo)生前親任製作人，一一挑選、翻唱的金曲將陸續發行。(圖／索尼音樂提...
李玟(CoCo)生前親任製作人，一一挑選、翻唱的金曲將陸續發行。(圖／索尼音樂提供)

李玟

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