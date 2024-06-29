學霸港姐剛度完蜜月　返工臉凹陷目光呆滯「變喪屍」

麥明詩曬出返工近照，整個人像被榨乾。（取材自IG）

30歲香港 女星麥明詩，擁有英國劍橋大學法學士的高學歷，又在美國紐約州 律師考試獲得及格，被封為「十優港姐」、「學霸港姐」。3月她與機師老公結婚，上月到馬爾地夫度蜜月，最近麥明詩回到工作崗位曬出近照，卻被網友笑稱眼神呆滯、雙夾凹陷，狠虧「返工喪屍」，。

麥明詩與機師老公盛勁為3月舉行婚禮，上月赴馬爾地夫浪漫度蜜月，曬出不少短片放閃。日前她分享回到工作崗位的照片，寫下「My unimpressed face when i have guests over for dinner but have work to do（有訪客要來找我吃晚餐，但我還有工作要做時，我表情長這樣）」。不料被網友狠虧「差點認不得，怎麼變3白眼了」、「變成返工喪屍」、「怎麼變得不一樣」、「保重身體，年過30身體就不像以前」、「社蓄們之日常」、「年過30身體就不像以前」。

麥明詩今年3月和機師盛勁為結婚。。（取材自IG）

麥明詩曾與男星林作交往，分手後她仍不斷被男方攻擊暗諷。2022年麥明詩爆出新戀情，被路人直擊與前港龍機師男友盛勁為坐經濟艙出國旅行，兩人還在機艙內頭靠頭甜蜜小憩，有網友批評：「活該被人拍，這麼省錢、這麼Cheap」，麥明詩高EQ大方轉發留言說：「是的，我還要用準備要過期的Asia miles來換了」，間接承認戀情。

麥明詩2015年勇奪港姐冠軍入行，她畢業自劍橋大學法律系，曾被人詢問是否浪費高學歷，其實她早有打算，在拍戲之餘自修法律課程，一舉考取美國律師執照。麥明詩不是美國本土人士，攻讀當地法律更為辛苦，而且該考試每次僅30％考生合格，能考取實在很不容易。

今年初，麥明詩爆出被求婚成功，不久後她曬出盛勁為捧著水晶巨鑽求婚的照片，承認將成為人妻，麥明詩的媽則表