我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如果陣前真「換拜」 民主黨策士：川普就麻煩大了

紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法

學霸港姐剛度完蜜月　返工臉凹陷目光呆滯「變喪屍」

娛樂新聞組／即時報導
麥明詩曬出返工近照，整個人像被榨乾。（取材自IG）
麥明詩曬出返工近照，整個人像被榨乾。（取材自IG）

30歲香港女星麥明詩，擁有英國劍橋大學法學士的高學歷，又在美國紐約州律師考試獲得及格，被封為「十優港姐」、「學霸港姐」。3月她與機師老公結婚，上月到馬爾地夫度蜜月，最近麥明詩回到工作崗位曬出近照，卻被網友笑稱眼神呆滯、雙夾凹陷，狠虧「返工喪屍」，。

麥明詩與機師老公盛勁為3月舉行婚禮，上月赴馬爾地夫浪漫度蜜月，曬出不少短片放閃。日前她分享回到工作崗位的照片，寫下「My unimpressed face when i have guests over for dinner but have work to do（有訪客要來找我吃晚餐，但我還有工作要做時，我表情長這樣）」。不料被網友狠虧「差點認不得，怎麼變3白眼了」、「變成返工喪屍」、「怎麼變得不一樣」、「保重身體，年過30身體就不像以前」、「社蓄們之日常」、「年過30身體就不像以前」。

麥明詩今年3月和機師盛勁為結婚。。（取材自IG）
麥明詩今年3月和機師盛勁為結婚。。（取材自IG）

麥明詩曾與男星林作交往，分手後她仍不斷被男方攻擊暗諷。2022年麥明詩爆出新戀情，被路人直擊與前港龍機師男友盛勁為坐經濟艙出國旅行，兩人還在機艙內頭靠頭甜蜜小憩，有網友批評：「活該被人拍，這麼省錢、這麼Cheap」，麥明詩高EQ大方轉發留言說：「是的，我還要用準備要過期的Asia miles來換了」，間接承認戀情。

麥明詩2015年勇奪港姐冠軍入行，她畢業自劍橋大學法律系，曾被人詢問是否浪費高學歷，其實她早有打算，在拍戲之餘自修法律課程，一舉考取美國律師執照。麥明詩不是美國本土人士，攻讀當地法律更為辛苦，而且該考試每次僅30％考生合格，能考取實在很不容易。

今年初，麥明詩爆出被求婚成功，不久後她曬出盛勁為捧著水晶巨鑽求婚的照片，承認將成為人妻，麥明詩的媽則表

紐約州 香港

上一則

成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的

下一則

金曲35／拿下年度最佳歌曲 告五人「這是我們第一次」

延伸閱讀

MIT亞裔女學霸 騎單車遭卡車撞倒 不治身亡

MIT亞裔女學霸 騎單車遭卡車撞倒 不治身亡
MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡

MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡
美籍印裔AI學霸墾丁溺斃 清大師生不捨：才剛去台南玩

美籍印裔AI學霸墾丁溺斃 清大師生不捨：才剛去台南玩
禁留鬍…這職業有潛規則：關鍵時刻攸關生命安全

禁留鬍…這職業有潛規則：關鍵時刻攸關生命安全

熱門新聞

楊超越在「墨雨雲間」中客串紅顏薄命的姜梨。(取材自微博)

沒有主角運？楊超越客串「墨雨雲間」美過吳謹言…意外火了

2024-06-20 21:31
宋軼在劇中患有「變身症」。(取材自微博)

「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…

2024-06-27 08:00
唐嫣被看好能夠超越劉亦菲「玫瑰的故事」。(取材自微博)

唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

2024-06-28 08:00
凱爾斯在演唱會上抱起泰勒絲。(讀者張雅媛／提供)

現場直擊╱泰勒絲演唱會男友首同台 公主抱全場尖叫

2024-06-23 23:01
王雨馨出席了上海國際電影節。(取材自微博)

「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫

2024-06-24 07:00
「墨雨雲間」番外篇相當甜蜜。(取材自微博)

「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣

2024-06-23 22:35

超人氣

更多 >
支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼

支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼
好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情
臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人
18歲女兒有博士學位 母親分享教養孩子第一守則

18歲女兒有博士學位 母親分享教養孩子第一守則
太晚登機沒有隨身行李空間 空服員透露機上分配原則

太晚登機沒有隨身行李空間 空服員透露機上分配原則