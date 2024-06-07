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李玟逝世11個月 遺作將發行 7年前就錄製好

娛樂新聞組╱即時報導
李玟生前締造無數傲人紀錄。(摘自微博)
李玟生前締造無數傲人紀錄。(摘自微博)

華語天后李玟（CoCo）在去年7月離世。15日是她出道30周年的日子，她的二姊李思林受訪透露，將在李玟位於武漢的墓園舉辦銅像揭幕儀式，接下來還會推出一首李玟的遺作歌曲。

根據香港01報導，李思林透露，李玟生前與2位胞姊將歌曲「When Will I See You Again」翻唱成中文版「珍惜今天」，而這首也是李玟最愛的歌曲，每次在演唱會的尾聲都會演唱，姊妹3人早在2017年就已將歌曲錄好，連MV也拍攝完成，只差發行而已。李思林也說，在李玟過世後，自己一直不敢再聽這首歌，尤其想到媽媽白髮人送黑髮人，更是讓她相當悲痛。

李玟（左）和媽媽、兩個姊姊感情相當深厚。(取材自微博)
李玟（左）和媽媽、兩個姊姊感情相當深厚。(取材自微博)

事實上，李玟在1997年曾與兩個姊姊一起合唱「我的翅膀」，而此次她留下的遺作「珍惜今天」，是時隔27年再和姊姊們合唱，也是留給粉絲的作品。

李玟的骨灰去年10月已經下葬於武漢，家人也在當地成立武漢石門峰紀念公園，為了紀念她出道30周年，將在15日揭幕新銅像，好讓粉絲到當地多個懷念女神的慰藉。而對此，網友留言表示：「心痛感覺從未離開」、「在華納要發的專輯能不能也發一發！」、「那個調查的結果出來了嗎，沒人追問了？」、「調查？大事化小，小事化了啦」、「我記得生前最後發的作品是不是可以湊成專輯」。

李玟 武漢 香港

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