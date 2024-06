李玟逝世11個月 遺作將發行 7年前就錄製好

李玟生前締造無數傲人紀錄。(摘自微博)

華語天后李玟 (CoCo)在去年7月離世。15日是她出道30周年的日子,她的二姊李思林受訪透露,將在李玟位於武漢 的墓園舉辦銅像揭幕儀式,接下來還會推出一首李玟的遺作歌曲。

根據香港 01報導,李思林透露,李玟生前與2位胞姊將歌曲「When Will I See You Again」翻唱成中文版「珍惜今天」,而這首也是李玟最愛的歌曲,每次在演唱會的尾聲都會演唱,姊妹3人早在2017年就已將歌曲錄好,連MV也拍攝完成,只差發行而已。李思林也說,在李玟過世後,自己一直不敢再聽這首歌,尤其想到媽媽白髮人送黑髮人,更是讓她相當悲痛。

李玟(左)和媽媽、兩個姊姊感情相當深厚。(取材自微博)

事實上,李玟在1997年曾與兩個姊姊一起合唱「我的翅膀」,而此次她留下的遺作「珍惜今天」,是時隔27年再和姊姊們合唱,也是留給粉絲的作品。

李玟的骨灰去年10月已經下葬於武漢,家人也在當地成立武漢石門峰紀念公園,為了紀念她出道30周年,將在15日揭幕新銅像,好讓粉絲到當地多個懷念女神的慰藉。而對此,網友留言表示:「心痛感覺從未離開」、「在華納要發的專輯能不能也發一發!」、「那個調查的結果出來了嗎,沒人追問了?」、「調查?大事化小,小事化了啦」、「我記得生前最後發的作品是不是可以湊成專輯」。