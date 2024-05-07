我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024Met Gala／珍妮佛羅培茲透視禮服辣翻 Jennie短洋裝秀白皙長腿

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

那英復出「歌手」 陣容曝光…網酸：直接宣布歌王

娛樂新聞組／綜合報導
那英復出湖南衛視王牌綜藝「歌手」。(取材自微博)
那英復出湖南衛視王牌綜藝「歌手」。(取材自微博)

湖南衛視王牌綜藝「歌手」時隔三年官宣重啟之後，關於新一季歌手陣容立刻成為網友熱議話題。日前傳出包括「BLACKPINK」Rosé、火星人布魯諾都在名單內，但網路流出陣容：那英、楊丞琳、汪蘇瀧、海來阿木、搖滾樂團「二手玫瑰」，以及西洋勢力──前「小野貓」主唱妮可舒辛格（Nicole Scherzinger）、凡席亞（Faouzia）等，網友嘆「懸著的心終於死了」，吐槽澳洲玫瑰（指Rosé）變成二手玫瑰，乾脆直接宣布那英是歌王。

此外，那英日前登上節目「探頭探腦來探班」，初次體驗翻「解答之書」來解惑，當場問了兩個問題，答案竟讓人笑翻。一開始她先是提問：「如果血糖太高應該怎麼避免？」，結果翻了書後得到的解答竟是「回頭看看」，而看完後那英則搞笑回頭看，主持人則解釋是要讓那英回顧過去的飲食習慣，那英則驚呼：「太神奇」。

那英接著問：「更年期要怎麼不發脾氣？」，書卻回答「你可能會比較悲傷」，那英看完似乎懂了些什麼，突然大笑地說著：「如果不發脾氣會比較悲傷？那我寧願發脾氣，我還是發出來」。

影片曝光後，引發網友熱議：「那姐太誠實了，做自己，不用忍」、「好愛那姐的性格，真是什麼都不藏著掖著」、「說明她更年期很長」、「更年期也要繼續做自己」、「姐姐脾氣才不大，姐姐一直溫柔可愛」。

澳洲 火星 楊丞琳

上一則

新「幕府將軍」進軍艾美獎 不一定贏舊版？

下一則

「金鋼狼」休傑克曼婚變傷透心 養子女助他走出低潮

延伸閱讀

黃子韜向徐藝洋求婚了？浪漫照瘋傳 經紀人：不便回應

黃子韜向徐藝洋求婚了？浪漫照瘋傳 經紀人：不便回應
緋聞傳2年…黃子韜爆求婚徐藝洋 直衝熱搜第一名

緋聞傳2年…黃子韜爆求婚徐藝洋 直衝熱搜第一名
妮可基嫚兩個女兒好基因 不輸前夫阿湯哥愛女蘇蕊

妮可基嫚兩個女兒好基因 不輸前夫阿湯哥愛女蘇蕊
不是沒公開？黃子韜爆求婚徐藝洋 直衝熱搜

不是沒公開？黃子韜爆求婚徐藝洋 直衝熱搜

熱門新聞

余祥銓來錄影一臉無奈。(記者王聰賢／攝影)

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

2024-05-03 11:52
沈文程（左）在台北開唱，與新人歌手麗小花合唱情歌。(大大娛樂提供)

68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交

2024-05-03 01:30
「2046」4K修復版於CATCHPLAY+影音平台獨家上架。圖／CATCHPLAY+提供

梁朝偉激吻鞏俐35秒40次 畫面竟讓粉絲心痛到失眠

2024-04-30 13:05
布魯克雪德絲（左起）和兩個女兒葛莉兒、蘿雯感情親密。圖／摘自IG

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

2024-04-29 12:02
向太叫大家不用扶她，表示可以靠自己走路。（小紅書）

李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累

2024-04-30 07:00
鍾鎮濤（右）和長子鍾嘉浚最新合照引起網友不同觀感。圖／摘自IG

鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學

2024-05-05 10:56

超人氣

更多 >
售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘
不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇

不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇
物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價

物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價
旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙
哥倫比亞大學宣布取消全校畢業典禮

哥倫比亞大學宣布取消全校畢業典禮