港星翁虹 曾出錢幫當年落難、現爆紅的演員回家

55歲翁虹，人美心也美，被爆出好人好事。(取材自微博)

55歲港星翁虹，曾是1989年香港 亞洲小姐競選冠軍，她人美心也美，近日被爆出好人好事，原來曾掏腰包買機票，幫無錢回家的落難演員張頌文。

綜合媒體報導，因《狂飆》爆紅的內地演員張頌文，當年任劇組工作人員時，因遇上投資 方逃跑，張頌文哀求劇組員留下完成工作。拍完戲後，張頌文問製片人拿錢回北京，對方以沒錢為由要求他們自己想辦法。

報導指出，無錢回家的張頌文此時恰好遇到翁虹，翁虹得知兩人都回北京後，同路的翁虹又問兩人搭哪班航班，張頌文只得尷尬的說指沒錢回北京。翁虹立即要了張頌文及其同事身份證號碼，「你們跟我同一班飛機。」翁虹的善心令張頌文銘記於心。

張頌文當年任劇組工作人員時，因遇上投資方逃跑，拿不到工資可回家。(取材自微博)

張頌文說出往事後，網民到翁虹社交網留言，翁虹回覆：「沒想到當年一個小小的決定會種下今天這樣的果！都是感恩善良可愛的人」。

翁虹選美後，轉入娛圈。由於在亞視拍劇未見有突出成績，後轉拍三級電影人氣急升，卻因而受到非議。1995年翁虹到台灣發展，轉型做歌手和拍劇，後再回香港拍TVB電視劇，2004年轉攻大陸地發展。起此事，翁虹主動回覆：「沒想到當年一個小小的決定會種下今天這樣的果！都是感恩善良可愛的人」。